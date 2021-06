La Castellanzese in campo con una maglia celebrativa per il centenario

Passato, presente e futuro: tre ingredienti per la “Storia Infinita” della Castellanzese. Dal 1921 al 2021, un secolo di emozioni neroverdi che la società celebra con un’edizione limitata di 100 divise old style.

Un capo da collezione unico per tutti gli appassionati, realizzato artigianalmente, cucito nei minimi dettagli con l’occhio teso alla tradizione neroverde. Più precisamente questa divisa si ispira al completo indossato negli Anni Trenta quando la Castellanzese era ancora una polisportiva e la sua leggendaria sezione calcistica riuscì a raggiungere nel 1938 una finale strepitosa disputata con il Fagnano, in palio l’assegnazione del titolo italiano del campionato dei “Liberi”.

«Un viaggio glorioso, il nostro – spiegano dalla società -, che a quel punto della storia era già cominciato da più di un decennio e che questa divisa vuole ripercorrere a cavallo tra tre diverse generazioni calcistiche. Quella di Renzo Ghioldi, storico neroverde vincitore nel 1953-54 in Seconda Divisione: la sua fu l’unica formazione lombarda quell’anno a terminare imbattuta; di Angelo Landini, bomber Anni Settanta che con i suoi 29 gol nella stagione 1975-76 trascinò la Castellanzese alla vittoria del campionato di Terza Categoria; e di Daniele Indelicato, giovanissimo portiere classe 2002, al suo primo anno all’ombra del Provasi. Che proprio di questi colori rappresenta il presente strepitoso, nonché un futuro di ottime speranze».

Design d’altri tempi per questo look vintage con tre grandi strisce verticali che attraversano la parte centrale della maglia. Una banda nera e due verdi brillanti per ritornare al contrasto originario dei due colori. Sulla base di questa divisa il rilievo che ricorda l’anno di fondazione della Castellanzese. E poi sul petto, dalla parte del cuore, la ricostruzione di uno storico stemma romboidale a strisce orizzontali neroverdi con le iniziali dorate della denominazione originaria della società. Look total black, invece, per i portieri con colletto alato verde smeraldo (che non sarà disponibile alla vendita).

I neroverdi sfoggeranno la divisa old style domenica 6 giugno al “Provasi” nel big match della 35esima di campionato con il Pdhae. A breve sarà possibile acquistare la maglia old style, disponibile per ora in cento esclusivi pezzi da collezione, sul portale Neroverde Store.