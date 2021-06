La Mazziniana presenta il suo programma

L’associazione Mazziniana di Varese, sezione “Giovanni Bertolè Viale” ha presentato il nuovo programma annuale che, dopo la sosta forzata del 2020, riprenderà a partire dal mese di settembre.

Si comincerà domenica 19 Settembre, alle ore 11, con la commemorazione del 151° Anniversario della Breccia di Porta Pia, tenuta dal professore Antonio Orecchia, nell’area dedicata al monumento al Bersagliere, in via dei Bersaglieri. Seguirà a fine settembre una passeggiata storica lungo i viali del cimitero monumentale di Giubiano per ricordare i personaggi che tanto hanno dato alla nostra città in epoca risorgimentale. In ottobre si terrà un momento d’incontro con docenti e allievi della Scuola Primaria “G. Mazzini” di via Como per commemorare il 100° Anniversario di fondazione della scuola. Il 27 ottobre il professor Leonardo Tomassoni terrà una conferenza dal titolo “Carteggio Clara Maffei/Carlo Tenca: romanticismo o sano realismo milanese?”. Nel mese di novembre saranno presentate due conferenze. La prima, il giorno 8 novembre, sarà tenuta a due voci dal professor Giuseppe Armocida e da Pier-Maria Morresi sul tema “Ammalarsi e guarire nel Risorgimento”.

La seconda vedrà invece impegnata la prof.ssa Paola Biavaschi sul tema “Dietro una grande donna c’è sempre un grande uomo. Anita e la genesi del mito di Giuseppe Garibaldi”. Infine nel mese di dicembre il professor Enzo Laforgia tratterà, nella giornata del 2 dicembre, il tema “Curzio Malaparte e la storia d’Italia”. Le attività verranno chiuse, per quest’anno, il 17 dicembre con la conferenza tenuta da Andreas Koehn, teologo, pastore della Chiesa Valdese, studioso di Mazzini, c he parlerà di “Il Dio di Mazzini: religiosità e impegno etico”.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

È costituito da Leonardo Tomassoni (presidente), Doriana Giudici (vicepresidente), Carlo Manzoni (tesoriere), Roberto Gervasini (segretario), Giovanni Macchi (consigliere). Probiviri: Pier Maria Morresi, Tito Pederzolli, Alberto Speroni