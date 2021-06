La Pro Loco di Azzate: “Dateci una mano a ripartire”

Nella dichiarazione dei redditi di quest’anno è possibile devolvere anche il 2×1000 alle associazioni culturali. Ad Azzate la Pro Loco è l’unica iscritta all’elenco delle associazioni abilitate.

Con l’opportunità del 2×1000 la Pro Loco Azzate avrà un sostegno per riprendere le attività culturali e la promozione del territorio che in questi due anni sono rimaste sospese. Pro Loco Azzate ha voluto dare un segno di riconoscenza agli amici dell’ SOS della Valbossa per il grande impegno in questo periodo di emergenza sanitaria, così le due associazioni SOS della Valbossa e Pro Loco Azzate hanno definito un accordo di reciprocità sulla promozione congiunta del 5×1000 e del 2×1000. Infatti 5×1000, 8×1000 e 2×1000 sono tutte percentuali dell’IRPEF che il contribuente ha la possibilità di destinare ed è importante sapere che non si escludono fra loro.

«Quest’ultimo periodo ha pesato molto sulla socialità e sulla partecipazione civica e collettiva degli eventi azzatesi – spiega il presidente della Pro Loco Nicola Tucci – . Ma purtroppo anche sull’aspetto economico. Si chiede un gesto semplice, che non costa nulla, ma che sarà per noi di grande aiuto.

Con la scelta del 2×1000 si contribuirà a rilanciare e rafforzare l’impegno della Pro Loco Azzate in ambito culturale, attività che ormai da più di cinquant’anni contraddistingue la nostra azione».

Ma un altro grande gesto è quello di destinare il 5×1000 ad una associazione di Azzate che non si è fermata in questo periodo pandemico, anzi. La continuità dell’ SOS della Valbossa con un servizio gratuito di pubblica assistenza in questi due terribili anni hanno fatto scoprire come l’impegno del terzo settore sia fondamentale per tutta la comunità.

Ecco come sostenere la cultura con Pro Loco Azzate grazie al 2×1000 e l’ SOS Valbossa con il 5×1000: Pro Loco Azzate con codice fiscale: 80100250127

5×1000 SOS della Valbossa con codice fiscale: 95040070120