La Robur cambia allenatore: Guido Saibene ai saluti

Termina oggi – venerdì 25 giugno – la permanenza di Guido Saibene (foto Robur et Fides) sulla panchina della Robur et Fides Varese: il tecnico milanese, chiamato l’estate scorsa in via Marzorati, lascerà l’incarico come annunciato dalla stessa società sui propri canali social.

«Al termine della stagione 2020/21 la divisione basket dell’A.P.D. Robur et Fides ringrazia l’allenatore Guido Saibene per il lavoro svolto e per l’impegno profuso.

Augura a Guido Saibene le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale».

Quella appena trascorsa non è stata una stagione semplice in casa Coelsanus, con il covid e con numerosi infortuni che hanno complicato il cammino dei gialloblu. Lo stesso rapporto tra Saibene (61 anni, con esperienze di primissimo piano tra Milano e Pall. Varese) e alcuni giocatori chiave non è stato dei migliori.