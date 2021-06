La Robur et Fides può festeggiare: batte Piadena ed è salva

Tutto è bene quel che finisce bene: la Coelsanus Robur et Fides vince per la seconda volta in tre giorni sul campo di Piadena, conquista il punto del 3-1 nella serie playout e soprattutto si garantisce la permanenza nella Serie B di basket al termine di un campionato tribolato come pochi, tra risultati a intermittenza, covid e infortuni assortiti.

I gialloblu di Guido Saibene sfruttano al meglio il primo match ball e evitano così di dover disputare lo spareggio (in casa) contro la formazione cremonese, piegata con il punteggio di 69-79 al termine di 40′ sempre condotti in testa da Allegretti e compagni. Il break più importante a favore della Coelsanus (pur senza l’infortunato Gergati) è arrivato all’inizio dell’ultimo quarto quando il vantaggio ospite è andato in doppia cifra: nel finale di partita poi, la Robur ha evitato i tremori visti in gara 3 e ha portato a termine l’impresa senza tentennamenti.

Come già avvenuto venerdì sera, i due migliori marcatori di Varese sono stati Nikola Ivanaj e Alessandro Corno, autori rispettivamente di 19 e 18 punti (con un notevole 5/10 da 3 del giocatore comasco, ex di turno). Doppia cifra anche per Maruca (13), Hidalgo (12) e Allegretti (10) con quest’ultimo di nuovo molto importante nella lotta a rimbalzo (9) vista anche l’assenza di Antonelli. Alla fine i gialloblu hanno vinto anche la sfida sotto i tabelloni (39-43).

Motta (20 punti) e Marchetti (15) sono stati invece gli ultimi ad arrendersi in casa MgKVis; Piadena (out Arienti) però non è riuscita a ripetere il colpaccio di gara1 quando i cremonesi erano riusciti a espugnare il Campus: l’amaro calice della retrocessione – sul campo: poi bisognerà vedere i ripescaggi – tocca a loro. Conquistata la salvezza, la Robur ora dovrà interrogarsi sul futuro, per evitare una stagione complicata come quella appena conclusa. Ora però, è giusto festeggiare.