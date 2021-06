Laboratori estivi di teatro per i ragazzi a Varese e Cuasso al Monte

Il regista-pedagogo Paolo Franzato condurrà laboratori di Pedagogia teatrale per ragazzi sia al Liceo scientifico statale “Galileo Ferraris” di Varese sia al Nuovo teatro di Cuasso al Monte per l’Istituto comprensivo di Bisuschio, nell’ambito delle attività promosse dal Piano Estate del Ministero dell’Istruzione.

In entrambi gli istituti l’attività è già presente nel Piano dell’offerta formativa e ha visto il coinvolgimento partecipe dei dirigenti scolastici, dei Consigli d’istituto e dei Collegi docenti. L’opportunità di applicarlo nel periodo estivo è anche quella di recuperare quanto non si è potuto realizzare nel pieno dell’epidemia nei mesi scorsi.

Nel liceo varesino Franzato conduce il laboratorio da diciotto anni con un particolare lavoro culturale di ricerca e sperimentazioni dei linguaggi, stili e tecniche teatrali, che ha visto gli studenti/attori nella realizzazione di spettacoli significativamente originali e innovativi.

Il laboratorio presso il Nuovo teatro di Cuasso al Monte è l’unico progetto del Piano Estate ad essere attivato in tutta la Valceresio, grazie appunto al sostegno dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Bisuschio. L’azione culturale e formativa è anche sostenuta dal Patto educativo di comunità stipulato dal medesimo Istituto in sinergia con la Pro loco Cuasso (ente gestore del Nuovo Teatro) e l’Associazione. Teatro Franzato (che ne cura l’intera direzione artistica), che tra le sue finalità si propone di sviluppare la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione tra gli adulti della comunità, favorire atteggiamenti e scelte coerenti ed appropriate rispetto ai bisogni dei bambini e dei ragazzi, sostenerli nei loro compiti di sviluppo attraverso esempi positivi, valori e regole sociali, che promuovano il rispetto reciproco, la solidarietà e competenze di cittadinanza attiva e responsabile, crescere nella capacità di ascolto, di accoglienza e di inclusione per prevenire disagio ed emarginazione.

Molti i ragazzi e le ragazze che hanno aderito a questa versione inedita estiva dell’attività laboratoriale, già attiva da anni anche nella sede cuassese e che fa parte integrante dei programmi dell’Accademia Teatro Franzato, la prima e più longeva scuola teatrale varesina giunta alla 26° edizione.

Tra le attività artistiche ed esperienziali previste in entrambi i laboratori, un coinvolgimento diretto sulle tematiche della tutela dell’ambiente, della natura, dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile in sinergia con il progetto “Albero a colori” del relativo bando del Terzo Settore sostenuto dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione di diverse associazioni culturali del territorio.

Inoltre proseguono, sempre durante l’estate, anche gli altri gruppi laboratoriali (giovani e adulti) dell’Accademia Teatro Franzato 2021.