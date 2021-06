Lallazioni è l’EP d’esordio di Cheriach Re, giovane cantautrice comasca. Con il termine “lallazioni” si intende la produzione pre-linguistica della prima infanzia, i primi suoni più o meno articolati emessi, il primo tentativo di comunicazione di ogni vita. L’inizio e la modalità di questa attività espressiva varia molto da individuo a individuo e in un qualche modo Cheriach Re vede questo EP così, come il suo primo tentativo di comunicazione vero e proprio sotto forma di canzoni.

Lallazioni è un esperimento comunicativo: un tentativo, senza paure o passi falsi, di trovare la propria voce, dalla scrittura alla produzione infatti i brani sono stati arrangiati e prodotti da persone diverse da cui hanno mutuato un sound differente. La scrittura di Cheriach Re è stata quindi la base su cui si è potuto lavorare a più mani colorando e arricchendo il linguaggio dei brani in modi sempre nuovi.

Questa metafora di apertura verso il mondo è palpabile anche leggendo la tracklist che inizia con il trip-hop sintetico di “Involucro” e si conclude con lo sbocciare elettro-acustico del singolo “Farfalle”, nel mezzo il grido di aiuto folk-rock di “Terrore”, la ballad d’addio “Nel Nulla” e l’alternative rock malinconico ma indomito di “CSCUB” (ovvero Come si Combatte Una Battaglia). Cinque canzoni complementari che rappresentano un viaggio dal mondo dell’introspezione più serrata fino ad un’apertura totale verso l’altro.

Cheriach Re

Valeria Rossi, in arte Cheriach Re, è una giovane cantautrice comasca, chitarra e voce, melodia ed istinto. Le sue canzoni sono dirette e raccontano, in chiave intima e sincera, esperienze umane vissute, osservate o percepite in prima persona. Un songwriting a volte pacato, a volte inquieto e a tratti violento, un percorso ancora senza una direzione precisa ma mosso da un desiderio di cambiamento e dall’amore per la sperimentazioni.

Lo pseudonimo nasce dall’unione dei cognomi delle proprie nonne Daria Cheriach, di origine istriana, e Giovanna Re, italiana ma trapiantata in Ecuador per una vita intera. Un’eredità femminile e multietnica, preziosa e di grande stimolo: fin da bambina questo legame con terre lontane e sconosciute l’ha incuriosita e affascinata, permettendole di non sentirsi mai vincolata al luogo di nascita ma sentendosi di figlia di mondi diversi.

Il suo primo EP Lallazioni è stato anticipato dai tre singoli Nel Nulla (Ottobre 2019), Terrore (Aprile 2020) e Farfalle (maggio 2021). Nel giugno 2020 ha pubblicato Quetzal, un brano stand alone registrato in collaborazione con musicisti situati in diverse parti del globo.