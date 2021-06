Le ambizioni “europee” di Alessio Rovera passano dalla “4 Ore di Le Castellet”

Scocca di nuovo l’ora di Alessio Rovera: il pilota varesino, autore di un grande avvio di stagione, è pronto a misurarsi nella European Le Mans Series (ELMS) sul tracciato francese di Le Castellet, sempre al volante di una Ferrari 488 – versione GTE – della scuderia emiliana AF Corse.

La ELMS è uno dei due campionati ai quali Rovera partecipa quest’anno (l’altro è il WEC, ovvero il mondiale endurance): il 25enne di Casbeno ha dovuto saltare la gara d’esordio di Barcellona per via di un problema di Covid che colpì la sua squadra ma nella tappa austriaca ha lasciato il segno. La vettura numero 88, condivisa tra Rovera e il francesi François Perrodo e Emmanuel Collard, ha infatti vinto al Red Bull Ring sotto la pioggia ed è così subito risalita in classifica generale: il terzetto di AF Corse ha 26 punti ed è quarto a 14 lunghezze da Cressoni-Molina-Mastronardi che comandano la classe GTE.

La “4 Ore di Le Castellet” è in programma domenica 6 giugno con lo start fissato per le ore 11; Rovera e compagni se la dovranno vedere con altri otto equipaggi della loro categoria ma il “traffico” in pista è senza dubbio una variabile di cui tenere conto perché sono ben 42 le vetture iscritte nelle varie classi a partire da quella regina, la LMP2. Il weekend di gara in Costa Azzurra scatta quest’oggi – venerdì 4 – con le prime prove libere che prevedono una seconda sessione sabato mattina; qualifiche sempre sabato a partire dalle 13.40.

La prova francese sarà importante anche in vista della seconda gara nel mondiale WEC in programma domenica 13 a Portimao (sulla distanza delle 8 ore) dove Rovera e Perrodo, insieme al danese Nielsen, dovranno difendere il primo posto in classifica conquistato grazie al successo di Spa.

«Siamo fiduciosi e contiamo di essere competitivi anche nella tappa francese malgrado arriviamo con una quindicina di chili in più di zavorra visto l’ottimo inizio in Austria (in questo tipo di gare c’è un regolamento adottato per equilibrare le forze in gioco che prevede appunto l’appesantimento di chi ha ottenuto risultati nella prova precedente ndr). Una situazione che potrebbe farsi sentire su un tracciato di 6 chilometri. Cercheremo comunque di giocarcela alla pari. La nostra 488 va benissimo su ogni circuito; ingegneri e squadra stanno facendo un lavoro super, così come Perrodo e Collard al Red Bull Ring sono stati velocissimi. Personalmente conosco la pista, siamo fiduciosi di poter dire la nostra anche in ELMS pur avendo una gara in meno».