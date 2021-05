Rovera vola sul bagnato: vittoria di classe alla “4 Ore” in Austria

La stagione sportiva di Alessio Rovera continua a riservare risultati piacevolissimi e a confermare il talento del 25enne pilota varesino, sempre più a suo agio negli abitacoli delle vetture gran turismo e nelle prove di lunga durata.

Dopo aver centrato il successo all’esordio nel mondiale WEC, Rovera si è preso il lusso di vincere anche la prima gara stagionale disputata nella ELMS, la serie endurance europea legata a Le Mans. Sul Red Bull Ring, il circuito un tempo conosciuto come Zeltweg, il varesino del team AF Corse ha centrato il successo di classe GTE sulla Ferrari 488 condivisa con due francesi, Emmanuel Collard e François Perrodo, quest’ultimo suo compagno anche nella campagna mondiale WEC. La squadra corse emiliana ha affidato a Rovera l’ultima parte di gara, anche perché al sabato è stato lui l’artefice della pole position di classe con tanto di record del tracciato per la categoria GT, 1’27″200 a conferma della sensibilità che ha raggiunto a bordo della vettura del Cavallino Rampante.

Collard e Perrodo hanno svolto bene il proprio compito, alternandosi al volante nelle prime 2 ore e 45′ e restando costantemente in zona podio, rivaleggiando con la Ferrari del team Iron Linx di Cressoni, Mastronardi e Molina, terza al traguardo. Rovera ha dovuto affrontare anche le insidie di una pista bagnata dalla pioggia, andata via via calando lungo l’ultima parte della gara. Una condizione nella quale il varesino si è distinto riportandosi in testa e mantenendo il comando sino al termine davanti (di un giro) alla Ferrari Spirit of Race condotta da Cameron, Griffin e Perel.

«La gara è stata davvero intensa – ha spiegato Alessio al termine – e combattuta fino all’ultimo perché noi avevamo montato in precedenza le gomme intermedie e i rivali diretti erano invece sulle slick. Una bella soddisfazione: le condizioni erano difficili e i miei compagni hanno fatto una grande gara con Perrodo velocissimo sull’asciutto nel primo stint. Considerando anche la pole position che mi mancava da un po’ di tempo, quello austriaco è stato un weekend perfetto per tutta la squadra. Ora andiamo al Paul Ricard, cercheremo di giocare le nostre chance anche lì».

Domenica 6 giugno infatti andrà in scena la tappa francese della ELMS, campionato nel quale purtroppo la vettura di Rovera non ha potuto partecipare alla prima tappa (Barcellona). I piloti della Ferrari numero 88 sono così quarti in classifica con 26 punti, 14 in meno dei leader del team Iron Linx; c’è comunque tempo di recuperare.