Una lettera aperta al sindaco di Tradate e 2.000 firme per salvare gli alberi di piazza Mazzini

Dopo la raccolta di firme, i volantinaggi e varie azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, il Comitato per la difesa degli alberi di piazza Mazzini a Tradate oggi ha scritto una lettera aperta per chiedere che l’Amministrazione Ccmunale rompa il suo silenzio e dia delle risposte

«È da quasi un mese che stiamo informando la cittadinanza sul progetto dell’Amministrazione comunale di Tradate riguardante il rifacimento della piazza, che prevede l’abbattimento di buona parte degli alberi storici – scrive il Comitato – Ad oggi, alla nostra petizione online su change.org e alla raccolta firme cartacea hanno aderito oltre 2000 persone anche con idee diverse ma unite da un interesse comune e in difesa di un bene pubblico. Cittadine e cittadini che chiedono risposte all’Amministrazione comunale su un progetto così importante di stravolgimento del centro cittadino. Fino ad oggi, però, l’Amministrazione non ha fornito alla cittadinanza nessun chiarimento e nessuna risposta ufficiale, come d’altronde era passato in sordina il progetto stesso di abbattimento delle storiche piante della piazza».

Il Comitato chiede che si faccia chiarezza sia sul progetto che sullo stato di salute degli alberi: «A fronte di questo silenzio (rotto soltanto da discordanti e ufficiose voci di corridoio provenienti dal palazzo comunale), il Comitato, forte delle oltre 2000 firme a suo sostegno, chiede risposte chiare alle seguenti domande: come deve essere interpretato il silenzio dell’Amministrazione sulla questione? L’Amministrazione vorrà rompere questo silenzio e ascoltare il parere della cittadinanza? E infine, l’Amministrazione vorrà esporre pubblicamente le ragioni e le prove scientifiche sullo stato attuale degli alberi a sostegno del progetto di abbattimento?».

« Il nostro auspicio – conclude la lettera – è che l’Amministrazione comunale di Tradate colga l’opportunità di entrare in un dialogo costruttivo con la cittadinanza e ripensi il progetto per piazza Mazzini».