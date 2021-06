Marina De Juli a Besnate con “Mistero Buffo”

Attrice con la commedia dell’arte nel sangue e parte della compagnia teatrale di Dario Fo e Franca Rame dal 1991, Marina De Julia venerdì 11 giugno sarà a Besnate con lo spettacolo Mistero buffo e altre storie (ore 21, nel loggiato del palazzo comunale).

Dopo questa esperienza ventennali ci sono state collaborazioni con Giorgio Albertazzi, Gianrico Tedeschi, Marina Massironi e Antonio Catania; in seguito ha fondato quindi una sua compagnia.

Nel suo repertorio oltre ai testi della coppia Fo-Rame spiccano anche spettacoli di teatro civile, per ragazzi, tratti da opere di Mario Lodi e Margherita Hack oltreché spettacoli musicali dedicati a Fo, Jannacci, Gaber e De Andrè.

«Avremo insomma a Besnate un’erede di una grande tradizione culturale italiana che è stata fondamentale anche per il grande Novecento del teatro sperimentale e di innovazione internazionale: superando l’idea di un teatro di parola che riproponeva sul palco grandi testi del passato, invece andava riscoprendo la regia, il corpo, l’attore e l’improvvisazione», commenta l’assessore alla Cultura e Bilancio, Giuseppe Blumetti.

Metterà in scena uno spettacolo ricco di racconti giullareschi e fabulazioni da Mistero Buffo, una delle più importanti e conosciute opere di Dario Fo, nelle quali si riscoprono i personaggi della Bibbia secondo una cultura e una sensibilità popolare, più umani che divini, sanno piangere, ridere, amare e ribellarsi: «Così Maria in Maria sotto la croce è una madre che si ribella e lotta per salvare il figlio; ne Le nozze di Cana Cristo è un uomo che invita tutti a saper gioire fino in fondo della bellezza della vita. E ancora ne Il primo miracolo di Gesù bambino Gesù è un bimbo uguale a tanti altri, straniero in terra straniera, che si sente solo, ha difficoltà a rapportarsi con gli altri ragazzini del luogo che non lo accettano perché forestiero e che si inventa un gioco bellissimo, un miracolo, per farsi voler bene».