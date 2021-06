Masterplan, animali e padel protagonisti del consiglio comunale di Varese

Il consiglio comunale di Varese tornato, almeno parzialmente in presenza, ha vito protagonisti il Padel, gli animali e la zona di piazza Repubblica.

Sono stati questi infatti gli argomenti maggiormente dibattuti nella seduta di martedì 29 giugno, alle 20.

Il padel non era tra gli otto punti all’ordine del giorno, ma si è fatto strada prepotentemente già nelle dichiarazioni di apertura. A denunciare quella che è stata definita “padelmania” sono stati alcuni consiglieri di minoranza – in particolare Piero Galparoli e Elena Baratelli – che si sono scagliati contro i progetti di realizzazione di nuovi campi di questo sport molto alla moda: caduta l’ipotesi transitoria dell’antistadio (che ne prevedeva 2), restano infatti gli impianti di padel che verranno realizzati sul tetto del Palaghiaccio e nel nuovo centro sportivo di Lissago. LEGGI L’ARTICOLO

Tra i punti all’ordine del giorno c’era invece l’approvazione del regolamento del benessere degli animali, che è passato, contrariamente a quello che si poteva immaginare, semplicemente grazie alla maggioranza. Il provvedimento non ha incassato un favore maggiore perché considerato dalle minoranze “Inutile e ridondante”. Alla fine, ha incassato il favore di 19 consiglieri, l’astensione di 5 di loro (Fabio Binelli, Marco Pinti, Domenico Esposito, Simone Longhini, Rinaldo Ballerio) e il voto contrario di altri 3 (Valerio Vigoni, Luca Boldetti, Stefano Clerici). LEGGI L’ARTICOLO

Stessa grande discussione e divisione tra minoranza e maggioranza ha subito l’approvazione della variazione del Masterplan di piazza Repubblica e piazza XX Settembre, che ha visto una fermissima opposizione della Lega, che ha dichiarato che “stravolge il Masterplan precedente”, “crea una viabilità incongruente” e “riduce il tasso di cultura in piazza Repubblica”. Il documento ha ricevuto 16 voti favorevoli e 7 contrari, praticamente tutte le minoranze presenti, con le quali si è schierata anche Varese 2.0 LEGGI L’ARTICOLO

Minore dibattito, ma simili risultati nelle votazioni, hanno avuto i due punti relativi alla Tari, quello che votava modifiche ed integrazioni al regolamento della tassa sui rifiuti e l’approvazione del piano economico finanziario con determinazione degli importi unitari di tariffa per l’anno 2021: pochi gli interventi, ma stessa divisione tra maggioranza e minoranza.

Il punto più condiviso tra minoranza e maggioranza è stato l’ultimo, votato sul filo della mezzanotte, che ha visto il voto favorevole di 21 consiglieri, nessun voto contrario e un’unica astensione, quella di Piero Galparoli. Si trattava, oltre che dell’ultimo punto di un lungo consiglio, anche di una questione meramente tecnica: la definizione di legittimita’ di debiti fuori bilancio causati dalla partecipazione a procedimenti giudiziali.

GLI OTTO PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) ratifica deliberazione della giunta comunale n. 120 in data 01.06.2021, ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione 2021/2023 in via d’urgenza, ai sensi degli articoli 42, comma 4 e 175, comma 4 del d. lgs. 267/2000.

2) modifica al documento unico di programmazione 2021/2023 e variazione al bilancio di previsione 2021/2023.

3) modifiche ed integrazioni al regolamento della tassa sui rifiuti (tari).

4) tassa sui rifiuti (Tari). approvazione piano economico finanziario e determinazione degli importi unitari di tariffa per l’anno 2021.

5) regolamento comunale per la tutela, il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettivita’ umana.

6) adeguamento del masterplan relativo al nuovo polo culturale di piazza della Repubblica e piazza XX settembre.

7) approvazione regolamento comunale delle spese di rappresentanza.

8) riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 a seguito sentenze esecutive.

