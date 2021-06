Il consiglio comunale di Varese torna in presenza e si occupa di Tari, Masterplan e animali

Torna, anche se parzialmente, in presenza il consiglio comunale di Varese: l’appuntamento è per questa sera, martedì 29 giugno, alle 20.

La seduta si svolgerà in modalità mista per i consiglieri: parte di loro saranno in presenza e parte in videoconferenza. Il consiglio potrà essere visto dai cittadini in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Varese.

Sono otto i punti all’ordine del giorno: tra essi uno riguarda la tariffa Tari, uno il regolamento per il benessere degli animali, uno l’adeguamento del masterplan di piazza Repubblica e piazza XX Settembre, uno il regolamento comunale delle spese di rappresentanza.

GLI OTTO PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

1) ratifica deliberazione della giunta comunale n. 120 in data 01.06.2021, ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione 2021/2023 in via d’urgenza, ai sensi degli articoli 42, comma 4 e 175, comma 4 del d. lgs. 267/2000.

2) modifica al documento unico di programmazione 2021/2023 e variazione al bilancio di previsione 2021/2023.

3) modifiche ed integrazioni al regolamento della tassa sui rifiuti (tari).

4) tassa sui rifiuti (Tari). approvazione piano economico finanziario e determinazione degli importi unitari di tariffa per l’anno 2021.

5) regolamento comunale per la tutela, il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettivita’ umana.

6) adeguamento del masterplan relativo al nuovo polo culturale di piazza della repubblica e piazza xx settembre.

7) approvazione regolamento comunale delle spese di rappresentanza.

8) riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 a seguito sentenze esecutive.