Meteo, una settimana all’insegna della variabilità

“Condizioni di variabilità l’influenza di una circolazione depressionaria e proseguiranno per i prossimi giorni con possibilità a tratti di fenomeni a carattere temporalesco“: è la fotografia del tempo fatta dal Centro Geofisico Prealpino.

Oggi, lunedì giornata di tempo variabile, solo in parte soleggiato con nuvolosità spesso estesa associata a tratti a qualche rovescio o temporale.

Per domani, martedì in buona parte soleggiato con formazione di nuvole cumuliformi nel pomeriggio a partire dai rilievi. Locali rovesci principalmente su Alpi e Prealpi ma non esclusi isolati fenomeni fin sulla pianura.

Mercoledì 9 e giovedì 10 giugno: tempo in prevalenza soleggiato, con formazione di cumuli nelle ore più calde sui monti dove potranno verificarsi locali rovesci o brevi temporali, in possibile estensione alla pianura verso sera.