“My Name Is” il nuovo singolo del cantautore Luigi Mastrodonato

In uscita il 25 giugno il nuovo singolo My Name Is del cantautore Luigi Mastrodonato, in arte Double G. Ancora una volta risulta vincente il binomio artistico composto da Gigi Mastro, produttore artistico del pezzo, e Antonino Petralia, produttore esecutivo.

Un pezzo dalle sonorità dance anni ‘90, plasmato con la partecipazione vocale di Sweety, cantante dall’identità sconosciuta. Il brano si veste del ruolo di voce di tutti gli artisti che durante la pandemia di Covid 19 si sono visti imbavagliati e impotenti di fronte al blocco delle attività artistiche, senza alcun sostegno.

My Name Is è il simbolo del desiderio di essere riconosciuti come essere umani e come artisti. Infatti il brano assume il ruolo di inno all’identità e al riconoscimento sociale della categoria degli artisti, troppo spesso svalutata e più che mai, durante il periodo della pandemia in essere, resa impotente per via dell’impossibilità di esercitare, senza tutele di alcun tipo.

Sono moltissimi i lavoratori dello spettacolo, il quale lavorio è fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi evento artistico, che necessitano di tutele e sussidi che hanno rivendicato, ad esempio, durante il flash mob del 17 aprile 2021 a Roma.

L’uscita del singolo My Name Is è stata parecchio ostacolata dai vari lockdown che in modo cadenzato hanno bloccato la sua produzione e le riprese del video che uscirà contemporaneamente con il singolo, il 25 giugno 2021.

Il videoclip, prodotto da Michele Ronchi e Davide Poerio della B-link Srl, ha visto la collaborazione di vari artisti, quali: Marco Zuccaro (la Drag queen Safira), Mirko Velli (ballerino di Street Dance), Jessica de Vincenzi (pittrice), Giovanna Cuomo (clown di corsia), Antonio Galici (animatore per bambini), Alessia Villici (cantante), Angela Puzzonia (titolare della scuola di danza Armonia), Antonella Puzzonia e Wanda Moroni (insegnati della scuola Armonia) con le loro allieve.

La scelta vocale è ricaduta sulla cantante Sweety, voce dolcissima dall’identità ignota che ha incantato Gigi Mastro e Antonino Petralia, e che ha partecipato alla stesura del pezzo con quest’ultimo. Come nel brano pubblicato nel 2020 da Gigi Mastro Come in California, l’intento di My Name Is è quello di risvegliare le coscienze, cercando di innalzare a pilastro espressivo ed evolutivo essenziale della natura umana l’arte.

Luigi Mastrodonato vive a Tradate, è il fondatore della band Audiofono. Nel 2013, il grande passo, che lo vide come solista ad Area Sanremo per Sanremo giovani. Successivamente uscì il primo album con gli Audiofono, scritto interamente da lui, grazie all’etichetta MS Records di Paolo Anessi. Il brano Non c’è fine entrò nelle classifiche Airplay. È il 17 marzo 2020, durante il periodo del Covid 19, che pubblicò il brano Matita in collaborazione con l’autore Emanuele Campasano. Giugno 2020 vide l’uscita del suo ultimo singolo Come in California, che inaugurò l’esordio del cantautore Luigi Mastrodonato, in arte Gigi Mastro, come solista. Al momento il cantautore è al lavoro su diversi nuovi progetti legati alla sua figura di solista.