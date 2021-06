Nell’antico borgo di Robecco sul Naviglio la presentazione della guida della Via Francisca

Proseguono gli incontri per la presentazione e la promozione della Via Francisca del Lucomagno, il cammino in 135 km suddivisibili in otto comode tappe che permette a tutti per scoprire parchi, siti Unesco, laghi e ciclovie partendo da Lavena Ponte Tresa ed arrivando a Pavia.

Sabato 3 luglio alle 20.30 alla biblioteca comunale di Robecco sul Naviglio sarà presentata la guida della Via Francisca, indispensabile per godere appieno della bellezza del cammino, un volume completo con la descrizione di tutte le tappe, le mappe, i dislivelli, le attrazioni da visitare e i posti dove fermarsi a dormire e mangiare.

La serata vedrà come relatore Marco Giovannelli, autore della guida, e gli interventi del sindaco del borgo Fortunata Barni e dell’assessore alla Cultura e promozione del territorio Giovanni Barenghi.

Per rispetto di tutte le normative sanitarie la capienza massima prevista è di 50 persone.

Qui la locandina della serata