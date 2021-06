Notte “brava” a Galliate Lombardo, ripristinati i cartelli divelti

Il Comune di Galliate Lombardo e la polizia locale gestione associata di Azzate, hanno sistemato i cartelli stradali rimossi durante una notte “brava” da un gruppo di giovani non ancora identificati.

L’episodio risale a qualche sera fa ed è stato denunciato da alcuni residenti della zona attorno alla via Piave. I giovani, per festeggiare la fine dell’anno scolastico, si sono ritrovati in un locale del paese; a fine cena i ragazzi, forse un po’ troppo euforici, sono usciti in strada e hanno preso di mira i cartelli stradali. Il gruppetto ha divelto i segnali stradali, quelli che delle vie e quelli che indicano limitazioni di velocità e pericolo.

Al mattino i cartelli erano gettati a terra e i pali piegati. I cittadini hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ma in quella zona, al momento, non ci sono telecamere. La Polizia Locale però è intervenuta e, in accordo con l’amministrazione comunale di Galliate Lombardo, ha provveduto a far ripristinare la segnaletica. «Vigileremo maggiormente su Galliate Lombardo – ha detto il comandante della Polizia Locale di Azzate Gennaro Portogallo – Le nostre pattuglie transiteranno anche la sera. Invitiamo però i cittadini a rivolgersi subito alle forze dell’ordine: situazioni come quelle dell’altra sera si possono risolvere solo con interventi tempestivi»