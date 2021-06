Ottantenne cade in bici a Venegono Superiore, soccorso in codice rosso

È lo stradone in mezzo alla campagna che collega il centro di Venegono Superiore con Castiglione Olona: la via Colombo, in località “Fondo Campagna” dove questa mattina, mercoledì, un uomo di 80 anni è caduto dalla sua bici.

I testimoni della caduta hanno avvisato 118 e carabinieri. Sul posto si è recata la polizia locale per i rilievi e i primi soccorsi.

L’anziano è stato immobilizzato e caricato a bordo di un’ambulanza dell’Sos di Malnate e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.

Secondo una primissima ricostruzione degli agenti guidati dalla comandante Mariangela Cassese, l’uomo, residente a Venegono Superiore, avrebbe fatto tutto da solo.