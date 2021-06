Perde il controllo e finisce fuori strada a Besozzo

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura, mentre percorreva la Strada Statale 629 verso le 18.30 di lunedì 21 giugno a Besozzo, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.