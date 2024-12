“Scegliamo il tuo domani”, a Besozzo alunni a confronto sulla scelta della scuola

L’amministrazione Comunale di Besozzo intende fermamente portare avanti momenti di comunità in un contesto confortevole e amichevole per fare informazione, per costruire percorsi ed interazioni tra persone. Tra la metà di gennaio e la metà di febbraio di ogni anno gli alunni e le alunne di terza media devono provvedere alla domanda di iscrizione online alle scuole superiori.

Domenica, 15 dicembre dalle ore 17.30 alle 19.30 circa, presso la sala letture del Comune di Besozzo i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori saranno contenti di confrontarsi con i ragazzi e le ragazze di terza media nella scelta della scuola superiore.

«Ci saranno dei banchetti – commenta Giorgia Verna che frequenta il liceo scientifico – con i singoli indirizzi delle scuole superiori, i ragazzi e le ragazze delle medie potranno passare tra i tavoli e fare singole domande a ognuno di noi singolarmente e personalmente».

«Ci siamo – interviene Ilenia Castano, ragazza frequentante la quinta liceo linguistico -per qualsiasi dubbio o curiosità!». «In un ambiente molto informale e conviviale con anche un momento snack e un po’ di musica – esorta Simone Frosi frequentante il liceo scientifico – vi aspettiamo a “ SCEGLI IL TUO DOMANI”». «In questo momento di scelta – aggiunge Beatrice Andreoli del liceo classico – speriamo di essere validi consiglieri».

Non da ultimo verrà anche rilasciato un attestato di partecipazione ai ragazzi e ragazzi delle scuole superiori che hanno dato la disponibilità all’incontro e che l’am.ne comunale ringrazia.

«Una opportunità ed un valore aggiunto di una comunità – sottolinea Francesca Pianese, assessore alle politiche giovanili, sport e benessere – in quanto sono gli stessi ragazzi e ragazze del territorio che hanno frequentato le scuole medie di “ieri” a mettersi a disposizione per i ragazzi e le ragazze di terza media del territorio in una scelta importante quale la scuola superiore!».