A Besozzo l’edizione 2024 della rivista “Storia e Storie dalla Sponda Magra”

Anche quest’anno il Gruppo di Ricerca Storica di Laveno Mombello ha dato alle stampe la rivista “Storia e Storie dalla Sponda Magra”, giunta al numero 15.

La prossima presentazione, dopo le precedenti a Germignaga e a Gemonio, avrà luogo a Besozzo presso la Sala Letture in via Mazzini, venerdì 6 dicembre alle ore 20.45. Il numero di quest’anno è particolarmente ricco di argomenti e due degli articoli in esso contenuti riguardano proprio Besozzo.

Nel corso della serata Matteo Pavan racconterà la storia del gruppo e farà una panoramica dell’intera rivista. Successivamente Umberto Vanotti, autore dello scritto Atto di trasferimento di canonica e prepositura da Brebbia a Besozzo – 6 ottobre 1574, nel 450° anniversario dell’evento, presenterà e commenterà l’atto con cui l’arcivescovo Carlo Borromeo promulgò il trasferimento. Poi Angela Fiegna, riferendosi al suo scritto Domenico De Bernardi, una vita per la pittura, ripercorrerà rapidamente la vita del noto pittore besozzese, abbozzando un ritratto inedito della personalità dell’autore e un quadro vivace della vita del tempo.

Oltre agli articoli legati a Besozzo si potranno leggere nel volume scritti legati alla storia di Laveno, Cittiglio, Maccagno, Gemonio, Cuvio, Leggiuno, Caravate, Montegrino: piccole storie dalle quali traspare la grande Storia, a volte nei suoi aspetti più drammatici, altre volte per far riemergere figure importanti del nostro passato oppure per riportare in superficie imprese degne di memoria.

«Vi invitiamo a partecipare numerosi – spiegano gli organizzatori -, nella certezza che conoscere il proprio territorio e la sua storia contribuisce non solo a rendere onore a chi è vissuto prima di noi ma anche a vivere in maniera più consapevole il proprio presente».