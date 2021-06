Playoff Serie D: Castellanzese – Sanremese in diretta

SECONDO TEMPO

25′ – Pericolosa la Sanremese: cross di Demontis per Gagliardi che di testa manda alto una buona occasione.

20′ – Gagliardi prova il destro dai 20 metri, Indelicato è attento e para. Si gioca poco ma aumenta il nervosismo.

15′ – I neroverdi hanno ripreso in mano la partita. Chessa lancia Mecca che viene steso da Mikhaylovskiy al limite dell’area. “Solo” giallo per il difensore dei liguri. Chessa poi però batte male la punizione colpendo la barriera.

10′ – La Castellanzese non sfrutta a dovere un break con Chessa che sbaglia il lancio per Fusi. Finale a Montjovet: 0-0 tra Pdhae e Bra, valdostani che accedono alla finale

5′ – Inizio ripresa di grande carattere della Sanremese che costringe la Castellanzese a chiudersi. I neroveri però alla prima ripartenza entrano in area con Mecca che però calcia male. Liguri ancora pericolosi con un lancio per Murgia sul quale Indelicato deve uscire dall’area per allontanare.

2′ – TRAVERSA SANREMESE – Cross di Danovaro da destra, colpo di testa di Demontis da buona posizione che pizzica la parte alta della traversa

1′ – RIPRENDE LA GARA – Nell’intervallo un cambio per la Sanremese: dentro Fenati per Castaldo.

PRIMO TEMPO

46′ – FINE PRIMO TEMPO – CASTELLANZESE AVANTI 1-0 GRAZIE AL GOL DI FUSI

45′ – Sul terzo angolo battuto, la Sanremese va vicina al gol con il colpo di testa in tuggo di Mikhaylovskiy. 1′ di recupero

40′ – Ancora in attacco la Castellanzese: lancio per Chessa che entra in area e prova il destro, deviato in angolo. Poi Gulinelli prova il mancino ma la mira non c’è. Poco dopo ancora in velocità la squadra di Mazzoleni: Talarico crossa ma il colpo di testa di Chessa è centrale e bloccato da Bohli.

36′ – GOL CASTELLANZESE! Colombo porta palla in zona centrale, allarga per Fusi che con un destro preciso infila all’angolino sul palo lontano (Foto di Roberta Corradin – VareseNews)

30′ – Momento della gara favorevole alla Castellanzese, che inizia a spingere con maggior continuità. Ghilardi trova Colombo in area ma il capitano non riesce a controllare. Per i liguri un break di Demontis che però sbaglia il lancio per Lo Bosco.

25′ – Sanremese che non demorde, ma il sinistro di Danovaro è troppo debole per impensierire Indelicato. I neroverdi hanno a disposizione una punizione dalla trequarti, Chessa crossa bene ma è determinante il colpo di testa di Gemignani per anticipare Colombo. Intanto tra Pdhae e Bra al 90′ è ancora 0-0: supplementari.

20′ – Dopo qualche minuto in difesa, la Castellanzese prova a riprendere campo e al 21′ è Colombo a scambiare con Talarico e sparare un destro che termina sull’esterno della rete. Dall’altra parte Gulinelli è fondamentale a chiudere il triangolo tra Lo Bosco e Gagliardi in area neroverde.

15′ – Sanremese che ora mantiene più il possesso palla mentre la Castellanzese spera di trovare gli spazi giusti in ripartenza. Le squadre però non trovano soluzioni in attacco e la gara non regala emozioni.

10′ – Castellanzese in avanti: cross di Fusi e colpo di testa di Colombo che però non trova lo specchio. La Sanremese conquista il primo corner della gara ma i neroverdi non concedono occasioni. La più nitida opportunità arriva al 14′: Chessa serve Fusi che calcia in corsa dai 16 metri ma il tiro termina alto di un metro.

5′ – Ritmi alti nei primi minuti. La Sanremese non aspetta e prova ad attaccare: Demontis carica il destro dai 25 metri ma la palla non inquadra la porta. La Castellanzese risponde con una discesa sulla destra di Talarico, Ghilardi però sbaglia lo stop al limite dell’area allungandosi troppo il pallone

1′ – SI PARTE! Inizia la partita. Castellanzese subito pericolosa con un tocco di spalla di Colombo che sfila non lontano dal palo

17:28 – Ingresso in campo della squadre. Castellanzese con la terza maglia: neroverde a strisce orizzontali. Sanremese in maglia azzurra.

TABELLINO Castellanzese – Sanremese 1-0 (1-0) Marcatori: 36′ pt Fusi (C) Castellanzese (3-5-2): Indelicato; Ornaghi, Alushaj, Gulinelli; Talarico , Mecca, G. Perego, Fusi, Ghilardi; Chessa, Colombo. A disposizione: Cirenei, Tagliamonte, Negri, Bigotto, Gazzetta, Perego, Manfre, Sestito. All.: Mazzoleni. Sanremese (4-2-3-1): Bohli; Danovaro, Castaldo (1′ st Fenati), Mikhaylovskiy, Pici; Demontis, Gemignani; Doratiotto (22′ st Bastita), Gagliardi, Murgia (25′ st Convitto); Lo Bosco. A disposizione: Dragone, Fava, Pellicanò, Managò, Coccoluto, Elettore. All.: Andreoletti. Arbitro: sig. Ursini di Pescara (Morea e Nigri) Calci d’angolo: 1-3. Ammoniti: Mikhaylovskiy, Pici per la Sanremese. Recupero: 0′ + 0′

Primo turno dei playoff di Serie D, al “Giovanni Provasi” di Castellanza la Castellanzese, seconda alla fine del campionato, ospita in gara secca la Sanremese. Chi vince andrà alla finale di domenica 27 giugno contro la vincente dell’altra semifinale tra Pdhae e Bra.