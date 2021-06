Poste emette un francobollo speciale per gli Europei

Alta 60 metri, larga 15: è la bandiera da record firmata Poste Italiane composta da oltre 1.200 volti dell’azienda che coprono una superficie totale di 900 metri quadrati e uno speciale francobollo dedicato al Campionato europeo UEFA 2020 ITALIA emesso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico disponibile presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it .

Nella giornata di avvio della gara calcistica Poste Italiane tifa la nazionale con migliaia di sorrisi di donne e uomini per la prima volta insieme, in un unico tricolore.

La maxi-bandiera ricopre interamente la facciata dell’edifico che ospita la sede centrale di Poste Italiane a Roma e riporta il volto di migliaia di dipendenti dell’azienda che hanno partecipato all’iniziativa #Posteitaliani, inviando la propria foto e ‘mettendoci la faccia’ per incoraggiare i ragazzi di Mister Roberto Mancini in vista dell’esordio di oggi agli Europei con la Turchia allo stadio Olimpico di Roma.

Poste Italiane è partner della Nazionale di calcio come Top Sponsor al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio sostenendo il progetto di rinnovamento che la FIGC porta avanti da tempo e condividendo lo stesso rispetto per i valori sportivi, il radicato e profondo rapporto con il Paese e la capacità di fare squadra per raggiungere i traguardi più impegnativi.

La bandiera svetta sulla sede centrale di Poste Italiane, nel quartiere dell’Eur all’entrata Sud di Roma, per un caloroso benvenuto a chi arriva nella Capitale e rimarrà esposta fino alla fine degli Europei di calcio.

Il francobollo appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a UEFA EURO 2020 ITALIA, è emesso in cinquecentomila esemplari e ha un valore di 1,15€.

Il bozzetto a cura dell’UEFA e ottimizzato dal Centro filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. riproduce il logo di UEFA EURO 2020 affiancato alla raffigurazione del Colosseo, monumento rappresentativo di Roma dove avrà sede la partita inaugurale del 16° Campionato europeo di calcio 2020, particolare tratto dalle grafiche realizzate dall’EUFA per la promozione dell’evento sportivo.

Completano il francobollo le leggende “ITALIA” e “© UEFA TM”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona1”.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 13€.

Poste Italiane Filatelia ha realizzato anche una cartella filatelica di pregio con serigrafia in oro, dedicata alla FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in formato A4 a tre ante, contenente 12 francobolli dedicati al mondo del calcio, tra cui troviamo il francobollo per il 75° anniversario della FIGC, il Campionato del Mondo 1982, il Campionato del Mondo del 1990, del 2002 e del 2008, il Campionato europeo del 1980.

La cartella filatelica con una tiratura limitata sarà in vendita al prezzo di 50€.