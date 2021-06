Ruzzier alla Virtus Bologna, la Openjobmetis dovrà cercare un playmaker

All’ultimo momento utile per esercitare la clausola di uscita, Michele Ruzzier lascia la Openjobmetis. Il playmaker azzurro – che entro la mezzanotte del 30 giugno aveva la facoltà di cambiare casacca (altrimenti sarebbe rimasto a Varese) – è destinato ad andare alla Virtus Bologna. I campioni d’Italia sono alla ricerca di un italiano importante per sopperire all’addio di Pippo Ricci diretto a Milano e hanno individuato nel regista triestino l’uomo giusto.

Cambiano così le intenzioni di mercato di Varese che fino a oggi prevedeva di avere due italiani in quintetto base (Ruzzier e il nuovo acquisto Gentile) ma che a questo punto virerà su uno straniero in cabina di regia mantenendo comunque l’assetto del “5+5” (cinque italiani e altrettanti giocatori esteri). Nelle casse societarie arriverà un indennizzo per la perdita del giocatore, come previsto dal contratto, ma si tratta di cifre relativamente basse (si parla di 15mila euro). Altra cosa sarebbe stata in caso di cessione a una squadra di Eurolega per cui il buyout avrebbe avuto cifre ben superiori.

L’addio di “Ruz” a questo punto è piuttosto inatteso: il giocatore, che fino a due giorni fa era con la Nazionale di Meo Sacchetti (è stato l’ultimo “tagliato” verso il preolimpico di Belgrado che per gli azzurri inizia domani) era destinato a restare il regista titolare della Openjobmetis, anche in virtù del bel finale della scorsa stagione. Invece la proposta della Virtus si è – evidentemente – rivelata molto allettante e darà a Ruzzier anche l’occasione di giocare l’Eurocup alle dipendenze di Sergio Scariolo, nuovo coach della Segafredo. Per il giocatore di classe 1993 quindi, l’esperienza a Masnago è durata un solo anno.

L’altro giocatore teoricamente in bilico fino a oggi – 30 giugno – Anthony Beane (la formula di uscita è simile) è invece tutt’ora biancorosso e non si attendono ulteriori colpi di scena dell’ultim’ora; l’esterno americano piace molto a coach Adriano Vertemati.