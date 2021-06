L’estate della Openjobmetis Varese: tutto il mercato e il calendario dei biancorossi

La stagione 2021-22 della Pallacanestro Varese è ripartita con l’ingaggio di Adriano Vertemati. Il giovane allenatore milanese, insieme al consigliere Toto Bulgheroni e al general manager Andrea Conti, è la figura incaricata anche di condurre il mercato che porterà alla costruzione della nuova Openjobmetis. In questo articolo, uno dei classici estivi di VareseNews, vi terremo aggiornati ogni volta che in casa biancorossa ci sarà una novità. Sulla rosa della squadra ma anche sulle date del nuovo anno sportivo.

COME LEGGERE LE TABELLE – Oltre alle tre categorie “standard” (conferme, acquisti e partenze), trovate quella che abbiamo chiamato “in sospeso” dove inseriamo quei giocatori o sotto contratto o facenti parte della squadra 2019-20 che sono in bilico tra una conferma e un addio. Nella categoria “trattative avanzate” ci sono invece quei nomi che potrebbero firmare a breve mentre tra gli acquisti inseriremo solo i giocatori ufficializzati dalla società. I diversi giocatori potranno quindi variare (o sparire) di posizione con il passare dei giorni.

Accanto ai singoli nomi trovate nell’ordine la nazionalità, il ruolo, l’altezza, l’anno di nascita e – nel caso – la squadra di provenienza o di destinazione. Trovate anche un “riassunto” con i giocatori distribuiti per ruolo tra quintetto base e panchina (in continuo aggiornamento).

Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2021

PALLACANESTRO VARESE 2020-21

Main sponsor: Openjobmetis (confermato)

Direttore generale: Andrea CONTI (confermato)

Consigliere con delega al mercato: Antonio BULGHERONI (confermato)



LO STAFF

Allenatore: Adriano VERTEMATI (nuovo) – QUI l’articolo – Video

Assistenti: Vincenzo CAVAZZANA (confermato); Alberto SERAVALLI (confermato)

Preparatore atletico: Silvio BARNABA (confermato)

Team Manager: Massimo FERRAIUOLO (confermato)

Responsabile scouting: Matteo JEMOLI (confermato)

LA SQUADRA

Conferme

Anthony BEANE (Usa / g-a / 1,88 / 1994)

Giovanni DE NICOLAO (Ita / p / 1,91 / 1996)

Giancarlo FERRERO (Ita / a / 1,98 / 1988) – cap. –

Michele RUZZIER (Ita / p / 1,83)

In sospeso

Niccolò DE VICO (Ita / a / 2,00 / 1994) – sotto contratto

John EGBUNU (Nig / c / 2,08 / 1994) – contratto scaduto

Arturs STRAUTINS (Let / a / 1,98 / 1988) – sotto contratto

Jalen JONES (Usa / a / 2,01 / 1993) – sotto contratto

Acquisti

Alessandro GENTILE (Ita / g-a / 2,00 / 1992 / da Estudiantes) – QUI l’articolo

Trattative avanzate

Guglielmo CARUSO (Ita / c / 2,08 / 1999 / da S. Clara – NCAA)

Partenze

Toney DOUGLAS (Usa / g / libero)

Anthony MORSE (Usa / c / libero)

Luis SCOLA (Arg / a-c / Ritiro*)

* da confermare dopo le Olimpiadi

Completano il roster

–

Riassunto

P: Ruzzier – G. De Nicolao

G: X – Beane

AP: Gentile – X

AG: Jones – Ferrero

C: X – X

Formula: 5+5 (Ita: Ruzzier, De Nicolao, Gentile, Ferrero, X)

IL CALENDARIO

Raduno: da definire (16 agosto?) – a Varese

Ritiro: da definire (Gressoney? 22-29 agosto?)

AMICHEVOLI

– da definire

Bilancio: 0 vinte / 0 perse