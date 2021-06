Saluzzo ancora amaro: il Varese non affonda il colpo e pareggia 1-1

Il Saluzzo continua a essere indigesto al Varese, che come all’andata sbaglia tanto, non chiude la gara e alla fine si prende un punto che non può essere accolto con entusiasmo. La prestazione dei biancorossi è stata buona, ma non riuscire a mettere a segno il 2-0 è stato il peccato principale dei ragazzi di mister Rossi, che non hanno sfruttato la superiorità numericadal 24′ della ripresa per l’espulsione di Carli. Il pareggio è arrivato su calcio d’angolo – stacco vincente di Tosi – con i biancorossi in 10 perché Quitadamo era momentaneamente fuori per farsi medicare. Un punto che non cambia il buon momento del Varese, e forse l’amarezza che lascia è il segno migliore delle ambizioni ritrovate di questa squadra.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese si presenta a Saluzzo con tante assenze ma con due forti motivazioni: riscattare il pareggio della gara di andata e dimostrare di non volersi accontentare della salvezza. Mister Ezio Rossi deve fare a meno di diverse pedine e schiera un 4-3-1-2 con Lassi in porta, Aprile e Parpinel centrali in difesa con Mapelli e Quitadamo terzini. A centrocampo Gazo è il mediano affiancato da Beak e Capelli, mentre in avanti Balla gioca alle spalle di Minaj e Dellavedova. Il Saluzzo invece cerca ancora qualche punto per l’aritmetica certezza di restare in categoria e scende in campo con un 3-4-1-2 che in attacco Soumahoro alle spalle di Sardo e Gonella.

PRIMO TEMPO

Succede poco nei primi minuti di gioco, con il Varese in possesso palla e il Saluzzo ben chiuso nella sua metà campo. La prima occasione arriva al 18′ ed è per i biancorossi: sul primo corner della gara la palla arriva a Mapelli che rovescia verso il centro dell’area trovando Minaj sul filo del fuorigioco, ma il destro al volo dell’attaccante non inquadra la porta. Varese vicino al gol anche al 24′: Capelli va sul fondo a sinistra e mette in mezzo, Beak calcia in corsa con il destro ma sulla linea di porta la difesa del Saluzzo respinge. I padroni di casa creano la prima vera soluzione offensiva al 31′ con una ripartenza di Sardo da sinistra, ingresso in area e sinistro che viene deviato da Aprile e termina sull’esterno della rete. Il Varese però continua a gestire il possesso palla e al 44′ finalmente trova la fiammata giusta: cross da sinistra di Quitadamo, sul secondo palo arriva Capelli in scivolata per mettere in rete l’1-0.

SECONDO TEMPO

Il Saluzzo torna in campo più propositivo, ma il Varese non arretra e il gioco si vivacizza rispetto al primo tempo. La difesa biancorossa concede poco o nulla ai piemontesi, che al contrario dietro si scoprono: Capelli al 15′ impegna De Marino con un bel destro volante, ma è solo la prima di diverse occasioni create in velocità e non sfruttate a dovere per chiudere la sfida. Al 24′ il Saluzzo rimane in 10 per l’espulsione di Carli, che tira giù Balla lanciato a rete. Biancorossi che provano a controllare i ritmi ma al 30′ Beak spreca un’altra ottima occasione concludendo senza convinzione dopo la respinta non perfetta di De Marino su cross di Nicastri. Raddoppio sfiorato anche al 33′ da Balla che con un destro potente dalla lunga centra la traversa. Come spesso successe, se non chiudi la gara, trovi la beffa. Al 36′ il pareggio: con il Varese in 10 – fuori Quitadamo per farsi medicare – è Tosi a trovare il pari con un colpo di testa su angolo. Mister Rossi per ritrovare il vantaggio si gioca le carte Sow e Aiolfi, sbilanciando la squadra, ma nei 7′ di recupero non arrivano occasioni da gol, se non una punizione di Balla forte ma che non trova la porta.