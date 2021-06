Ezio Rossi: “Pareggio da polli, ma la squadra ha dato l’anima”

Al termine del pareggio tra Varese e Saluzzo il mister dei biancorossi Ezio Rossi è un misto tra sensazioni positive per la prova dei suoi giocatori e negative per il risultato che non premia la prestazione della squadra: «C’è una canzone di Vasco che si chiama “Rewind”: sembra di essere tornati indietro di due mesi e alla gara di andata, quando la squadra giocava, creava ma non concretizzava. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma nella ripresa abbiamo sbagliato tanto davanti»

«Do comunque merito alla squadra che ha dato l’anima – prosegue l’allenatore biancorosso -, non ha sottovalutato la partita e ha provato a vincere. Abbiamo fatto una partita da polli e non da squadra completa. Ho dato comunque un giorno in più di riposo perché comunque l’impegno non è mancato. La squadra ha mostrato maturità per spirito e agonismo ma non quella cinicità che era servita per vincere. Questi ragazzi stanno dando l’anima».