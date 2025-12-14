Saluzzo – Varese in diretta
Ultima trasferta del 2025 per i ragazzi di mister Andrea Ciceri che proveranno a sfatare il tabù Saluzzo, campo sul quale la squadra biancorossa non ha mai vinto
Dopo la vittoria in casa del Derthona all’ultimo secondo, il Varese affronta un’altra trasferta insidiosa a Saluzzo, campo sul quale non ha mai vinto. Ultima trasferta per il 2025 e penultima gara dell’anno per il Girone A di Serie D.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
