I voti del Varese: Piras para il rigore ma non basta. Il rosso a Vitofrancesco cambia la gara

SALUZZO – VARESE 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 7: Anche oggi si dimostra un portiere di categoria superiore parando un rigore in una situazione molto complicata. Purtroppo non può nulla sul gol

FERRIERI 5: Soffre la velocità di Kone, viene aiutato dai compagni ma fatica. Sull’azione del gol gli lascia troppo spazio

BONACCORSI 6: Difende bene, quando può prova ad attaccare ma lo fa con poca lucidità

ROPOLO 6,5: Preciso e attento quando chiamato in causa, dà anche una grande mano a Piccioli

PICCIOLI 5: Prima da titolare, parte bene, anche se pecca un po’ di precisione nei cross. Nella ripresa perde mordente e sul gol del Saluzzo si fa sorprendere alle spalle da Maugeri

Marangon s.v: Una manciata di secondi prima del fischio finale

VITOFRANCESCO 5,5: Un primo tempo di carattere, poi è sfortunato protagonista dell’episodio che cambia la gara. Para il tiro di Castineira sulla linea di porta, un po’ con il fianco, un po’ con la mano. Ma tant’è, il rosso lo leva dalla gara e lascia i suoi in 10

DAQOUNE 6: Non è certo l’ardore che gli manca, ma oggi esagera in un paio di occasioni sbaglia passaggi che non dovrebbe

D’IGLIO 6,5: Gara di grande carattere per il regista biancorosso, soprattuto in inferiorità numerica recuperando palloni importanti e provando a innescare gli attaccanti

Barzotti 5,5: Di solito è una sentenza dalla panchina, questa volta non riesce a incidere:

BANFI 6,5: Le occasioni migliori sono le sue, anche se non sempre la mira è quella giusta. Molto generoso in difesa ad aiutare i compagni, proprio su un rientro prende una brutta botta alla testa e deve lasciare il campo

Mikhaylovskiy s.v: Dentro nel finale, un paio di lanci verso l’area e una rimessa lunga

ROMERO 6: Scotto ha le sua dimensioni e di testa non domina come al solito. Bravo al servizio dei compagni, meno in fase conclusiva quando sbaglia un paio di occasioni interessanti

MARCHISONE 5,5: Qualche spunto interessante, ma troppo poco per fare la differenza come dovrebbe

Valagussa 6,5: Entra bene e fa il suo per la squadra. Troverebbe il gol ma si vede fischiare un fallo dubbio