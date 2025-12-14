Botta e risposta su rigore: Il Varese protesta ma si deve accontentare di un pari a Saluzzo

Un puntdo o per il Varese a Saluzzo, frutto dell’1-1 conclusivo segnato da due calci di rigore, realizzati nella ripresa prima da Barzotti e poi da Dos Santos. I biancorossi però protestano veementemente per il penalty concesso ai padroni di casa, con Ciceri che viene espulso dal campo dopo le lamentele verso l’arbitro. Dopo un primo tempo poco spettacolare, tutto succede nel secondo tempo con il vantaggio varesino che sembra mettere la gara in discesa, poi pareggiato da un episodio che lascia l’amaro in bocca alla formazione biancorossa. Saluzzo che rimane quindi un tabù, con un’altra gara al “Damiano” che non fa vede esultare il Varese e che questa volta lascia anche recriminazioni per una decisione arbitrale ritenuta avversa, confermata anche dalle parole di mister Ciceri a fine partita.

Resta in ogni caso una buona prestazione per il Varese, che ha concesso pochissimo a un attacco forte e in salute, Peccato per un finale che rovina l’umore: ci sarà da gestire la rabbia di un pareggio amaro. Manca ora un solo turno prima della fine del girone di andata, domenica 21 dicembre al “Franco Ossola” contro la Lavagnese. Un ultimo passo nel 2025 che chiuderà l’anno solare.

FISCHIO D’INIZIO

Penultima del girone di andata e ultima trasferta del 2025 per il Varese che dopo la vittoria all’ultimo assalto di Tortona prova a sfatare il tabù “Amedeo Damiano”, lo stadio del Saluzzo dove non è mai riuscito a vincere. Mister Andrea Ciceri schiera un 4-3-3 con Bertoni al centro della difesa insieme a capitan Bertoni mentre in attacco spazio al tridente formato da Guerini, Barzotti e Cogliati. Assente per un problemino fisico Tentoni, ancora non a disponibile il neo arrivato Umberto Agnelli. Per i piemontesi allenati da Giuseppe Cacciatore – fratello di Fabrizio, ex giocatore del Varesse e ora mister del Chievo – stesso schema tattico con le due frecce Dos Santos e Kone in attacco con Valenti.

PRIMO TEMPO

Gara bloccata nei primi minuti, senza occasioni ed emozioni. Il primo tiro di una certa pericolosità arriva al 15′ con Cogliati che calcia di destro dai 18 metri senza però trovare la porta. Gli attacchi non riescono a trovare spazi e al 19′ un brivido arriva in casa biancorossa con Bertoni che rischia l’autogol sul passaggio di testa verso Bugli, colto in controtempo, ma per fortuna la palla rotola a lato della porta. La gara non si sblocca e bisogna superare la mezz’ora per qualcosa di interessante: al 33′ Di Lernia calcia sull’esterno della rete una punizione dal limi te del lato corto dell’area di rigore, poi Malinverno lancia in campo aperto Berbenni che entra in area ma calcia fuori sprecando una buona occasione, forse la più pulita fino a quel momento. Nel finale i biancorossi provano a prendere il comando delle operazioni ma Palesi calcia sulla barriera una punizione dai 25 metri, poi il Saluzzo difende bene su due corner di fila. Senza recupero, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Ritmi un po’ più intensi ad inizio ripresa rispetto al primo tempo, ma le occasioni latitano ancora. IL Varese batte due corner di fila ma non riesce a portare pericoli a Vesprier, dall’altra parte Bugli è sollecitato da un paio di palloni insidiosi in area di rigore sui quali il portiere arriva con buon tempismo. L’episodio arriva al 18′ quando il Varese batte un corner in area Valenti colpisce il pallone con il braccio. L’arbitro indica il dischetto e dagli undici metri è Brzotti che angola e sigla l’1-0 con Vespier che indovina l’angolo ma non ci arriva. Il Saluzzo prova a reagire subito e al 22′ costruisce una buona opportunità ma Rivoira non sfrutta la bella sponda di Valenti calciando a lato da ottima posizione. I padroni di casa sollecitano a più riprese la difesa biancorossa che però si dimostra sempre attenta. Passata il 30′ mister Ciceri cambia assetto inserendo Pliscovaz per Marangon e spostando Malinverno in difesa. Poco prima del 40′, su corner per il Saluzzo, Barzotti anticipa Mosca che va a terra. L’arbitro fischia il rigore tra le veementi proteste biancorosse, in particolare quelle di Ciceri che entra in campo per provare a far cambiare idea all’arbitro, che di tutta risposta lo espelle. Dal dischetto è Dos Santos a siglare l’1-1. Il Varese prova a ritornare in avanti e dal 45′ può sfruttare la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Lungu, che colpisce Bertoni a palla lontana. Dalla panchina entra anche Romero per alzare i centimetri e Qeros va vicino al gol con un tiro centrale sul quale però Vespier rischia la papera, salvandosi togliendo la palla dalla linea di porta. È però l’ultima occasione della partita con i biancorossi che si devono accontentare di un punto ma che recriminano per il rigore subito.

TABELLINO

SALUZZO – VARESE 1-1 (0-0)

Marcatori: 19′ st rig. Barzotti (V), 41′ st rig. Dos Santos (S)

SALUZZO (4-3-3): Vespier; Gjergji, Conrotto, Rovoira, Naso (33′ st Lungu); Allesina (33′ st Mosca), Di Lernia (33′ st Mosca), Faridi; Dos Santos, Valenti (42′ st Ravera), Kone. A disposizione: Vendramini, Magnaldi, Ronco, Shita, Becchio. All.: Cacciatore.

VARESE (4-3-3): Bugli; Marangon (31′ st Pliscovaz), Bruzzone, Bertoni, Berbenni; Malinverno, De Ponti, Palesi; Guerini (43′ st Qeros), Barzotti, Cogliati (47′ st Romero). A disposizione: Rugginenti, Costante, Secondo, Sassudelli, Sovogui, Barbaro. All.: Ciceri.

Arbitro: Pani di Sassari (Corbelli e Bissioni).

Corner: 5-6. Ammoniti: Lungu per il Saluzzo; Marangon, Bertoni, Guerini, Barzotti, Palesi per il Varese. Espulsi: 40′ st Ciceri (allenatore) per proteste; al 46′ st Lungu (S) per gioco scorretto. Recupero: 0’ + 7’.

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni.

SERIE D GIRONE A – XVI GIORNATA

Club Milano – Sanremese 0-0; Gozzano – Biellese 0-4; Lavagnese – Chisola 0-1; Ligorna – Asti 3-1; Saluzzo – Varese 1-1; Sestri Levante – Celle Varazze 2-1; Valenzana – Cairese 0-0; Imperia – Derthona 0-1; Vado – NovaRomentin 6-0.

CLASSIFICA: Vado 38; Ligorna 37; Chisola 31; Sestri Levante, Varese 27; Saluzzo 26; Biellese, Derthona 23; Imperia, Valenzana 20; Lavagnese 19; Celle Varazze 17; Gozzano, Sanremese, Asti 16; Cairese 14; Club Milano 13; NovaRomentin (-1) 11.

