I voti del Varese: Barzotti, el segna semper lü. Tentoni inserimento decisivo
Quinto gol nelle ultime sette partite per l'attaccante, glaciale dal dischetto ma anche molto bravo negli altri aspetti della gara. De Ponti è senza dubbio uno dei migliori acquisti del Varese degli ultimi anni
VARESE – LAVAGNESE 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 6: Un paio di belle parate ma anche una mezza frittata che poteva costare caro. Rimedia con una respinta super e tira un grande sospiro di sollievo
MARANGON 6: Gara ordinata e senza grandi errori, a parte qualche passaggio non troppo preciso nel primo tempo
Pliscovaz 5,5: Non si vede praticamente mai. Tocca un paio di palloni ma non riesce a essere d’aiuto
BRUZZONE 6,5: La difesa regge bene e lui guida il reparto con personalità e interventi puntuali
BERTONI 6,5: Cresce la condizione e anche il feeling con il compagno di reparto. Dà solidità ed esperienza al reparto che soffre poco
Tentoni 6,5: Inserimenti doppio: quello suo dalla panchina, ma anche quello in area della Lavagnese che ha portato al rigore del gol partita. Decidivo
BERBENNI 6: Alterna grandi cavalcate ad alcuni inciampi. Nonostante tutto la prestazione di oggi è positiva e confortante visto che nell’ultimo periodo non era sempre stato sul pezzo
MALINVERNO 6,5: Altra partita di grande cuore ma anche tanta sostanza in mezzo al campo. Nella ripresa troverebbe anche l’inserimento giusto ma la difesa ospite gli ribatte la conclusione
DE PONTI 7: È sempre nel posto giusto, sempre positivo. Questo ragazzo è il migliore acquisto della stagione per il Varese
PALESI 6: Niente da dire sull’impegno, anche oggi però gli manca un po’ di quella qualità che dovrebbe garantire alla squadra
Costante s.v: Dentro nel finale per alzare i centimetri e respingere i tentativi della Lavagnese
GUERINI 5,5: Qualche affondo lo prova e lo porta anche a termine, ma oggi sono molti di più gli errori, anche banali. Qualche volta sbaglia, scelte, altre la giocata. Finale di girone di andata da rivedere dopo un avvio luccicante
Agnelli s.v: Esordio senza macchia
BARZOTTI 7: Rigore realizzato con freddezza e quinto gol nelle ultime sette partite. Avanti così, anche perché non è solo gol ma anche tanto lavoro per la squadra
COGLIATI 6: Spinge ma aiuta anche in difesa. Conferma la sua capacità di saper essere utile alla squadra con tanto impegno
Romero s.v.: Dentro nel recupero, così come a Saluzzo. Difende un paio di palloni ma i pochi minuti di impiego sono
