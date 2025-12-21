Vittoria di rigore per il Varese: Lavagnese sconfitta 1-0

Una vittoria di rigore per il Varese, che batte la resistenza della Lavagnese grazie al penalty realizzato al 29′ della ripresa da Barzotti e concesso per un fallo su Tentoni. Una buona gara quella dei biancorossi, che sono partiti bene, sfiorando il gol in apertura, ma non riuscendo a sbloccare la gara hanno poi rischiato di impantanarsi in un pareggio che sarebbe stato stretto. La Lavagnese infatti, per quanto combattiva, non ha fatto molto per portarsi a casa dei punti e anche nel finale non è riuscita a portare veri pericoli dalle parti di Bugli, che ha seguito con lo sguardo un paio di conclusioni che sono terminate fuori dai pali di sua amministrazione. Ancora a segno Barzotti, al quinto gol nelle ultime sette partite,

Si chiude così con un successo il 2025 biancorosso, con la squadra di mister Ciceri che conclude il girone di andata a quota 30 punti. Non abbastanza per poter ambire alla prima posizione, ma comunque nelle zone alte della classifica. Servirà un’accelerata nella seconda parte della stagione per provare e nutrire qualche ambizione maggiore, ma al momento la realtà dice che questa è la posizione del Varese. Ora ci sarà la pausa per le festività natalizie, ma dureranno poco perché il prossimo impegno sarà già domenica 4 gennaio 2026, ancora al “Franco Ossola” contro l’Imperia.

FISCHIO D’INIZIO

Il 2025 si chiude in casa per il Varese che ospita la Lavagnese per l’ultima dell’anno solare e del girone di andata. Mister Andrea Ciceri si fida del 4-3-3 e per la prima volta in stagione cconferma l’undici della settimana precedente, con al centro dell’attacco Matteo Barzotti, autore di quattro gol nelle ultime sei partite. Dall’altra parte arriva una Lavagnese affamata dopo la sconfitta interna subita dal Chisola. Per i liguri allenati da Vincenzo Ranieri lo schema è 3-5-2 con capitan Lombardi in attacco assieme a D’Antoni. Se la temperatura climatica resta mite per la stagione, non si scalda quella del “Franco Ossola”, anche oggi con molti posti liberi in tribuna.

PRIMO TEMPO

Primi minuti senza grandi squilli, il primo tentativo arriva all’8′ con Marangon che di testa non trova la porta. I biancorossi però spingono forte e nei minuti successivi creano diverse occasioni: al 10′ Guerini impegna Bodrato alla respinta con un mancino potente dai 20 metri, poco dopo il portiere ospite è invece determinante a deviare in angolo il tentativo in spaccata di Barzotti su cross di Cogliati. Il destro voltante di Palesi al 12′ è bello stilisticamente ma troppo alto. La Lavagnese riesce a reggere la prima ondata e prova a farsi vedere con una punizione di Lombardi al 22′ che sorvola la traversa di qualche metro. Il Varese attacca ma non riesce più a trovare gli spazi di inizio partita e così Bodrato non deve più compiere interventi rilevanti, anche perché i biancorossi peccano di precisione negli ultimi metri, sia in costruzione sia in fase di finalizzazione, con Berbenni e Guerini che ci provano ma senza creare pericoli. All’intervallo si va così con il risultato fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Senza cambi all’intervallo, il Varese va vicino al gol al 2′ quando Palesi mette in mezzo una punizione dalla fascia sinistra, Barzotti di testa devia bene ma Bodrato toglie la palla dall’angolino. Due minuti dopo Bugli prima pasticcia su un cross di Zaccariello lasciando lì il pallone, poi si riscatta con una parata super su Marconi. Il Varese continua a essere poco preciso ma al 12′ può sfruttare un contropiede in superiorità numerica: Guerini entra in area, salta l’avversario e serve in mezzo ma Oneto intercetta in area piccola anticipando Barzotti. I biancorossi si fanno preferire sul gioco ma non affondano e bisogna aspettare il 19′ per un’altra incursione con Berbenni che mette in mezzo basso verso Malinverno che però si vede ribattere il tiro dalla scivolata di Berardi. La gara si sblocca poco prima della mezz’ora: Barzotti serve Tentoni che si inserisce in area e cade dopo un contatto. L’arbitro indica il rigore e al 29′ è Barzotti che sblocca il risultato battendo Bodrato per l’1-0. La reazione della Lavagnese non è immediata, il Varese può così gestire i minuti e il pallone senza grande sofferenza. Nel recupero ci provano prima Romanengo di testa e poi Danello con un mancino da fuori, ma in entrambi i casi la palla non inquadra la porta biancorossa e dopo i 5′ di recupero la squadra di Ciceri può festeggiare la vittoria.

TABELLINO

VARESE – LAVAGNESE 1-0 (0-0)

Marcatori: 29′ st rig. Barzotti (V)

VARESE (4-3-3): Bugli; Marangon (37′ st Pliscovaz), Bertoni (20′ st Tentoni), Bruzzone, Berbenni; Malinverno, De Ponti, Palesi (44′ st Costante); Guerini (37′ st Agnelli), Barzotti, Cogliati (46′ st Romero). A disposizione: Mandracchia, Romero, Sassudelli, Sovogui, Secondo, . All.: Ciceri.

LAVAGNESE (3-5-2): Bodrato; Oneto, Berardi, Reali; Ghigliotti, Gabelli (34′ st Romanengo), Zaccariello, Marconi (43′ st Ceccolini), Monteverde (20′ st Vannucci); Lombardi (9′ st Danello), D’Antoni. A disposizione: Gragnoli, Santana Ruiz, Borgo, Camiciottoli, Fasano. All.: Ranieri.

Arbitro: El Amil di Nichelino (Eliso e Arcella).

Corner: 4-4. Ammoniti: Palesi, Guerini per il Varese; Oneto, Monteverde per la Lavagnese. Recupero: 0’ + 5’.

Note: giornata soleggiata, terreno in non perfette condizioni.

SERIE D GIRONE A – XVII GIORNATA

Asti – Club Milano 1-2; Cairese – Gozzano 1-1; Celle Varazze – Imperia 2-2; Chisola – Valenzana 1-0; Derthona – Saluzzo 1-3; NovaRomentin – Ligorna 1-0; Varese – Lavagnese 1-0; Biellese – Vado 2-3; Sanremese – Sestri Levante 1-1.

CLASSIFICA: Vado 41; Ligorna 37; Chisola 34; Varese 30; Saluzzo 29; Sestri Levante 28; Biellese, Derthona 23; Imperia 2; Valenzana 20; Lavagnese 19; Celle Varazze 18; Gozzano 17; Club Milano, Asti 16; Cairese 15; NovaRomentin (-1) 11.

