Ciceri: “Tre punti importanti che portano serenità”

VARESE – LAVAGNESE 1-0 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Oggi dal campo era tutt’altro che facile: il terreno era molto allentato e sconnesso e questo ha reso la gara particolarmente complicata, soprattutto per la squadra che ha provato a farla e a vincerla, come abbiamo fatto noi. I ragazzi hanno portato in campo tutto quello che avevo chiesto, mettendo tutte le energie residue e lo spirito giusto per chiudere al meglio questa prima parte di stagione. Il rigore, sacrosanto e già sfiorato in precedenza, ci ha premiati e questi tre punti sono davvero importanti perché ci permettono di affrontare le feste con maggiore serenità.

CICERI 2: Chiudiamo il girone di andata a quota 30 punti: guardando indietro, forse ci manca qualcosina per qualche errore nostro e per un paio di partite girate male, in cui avremmo meritato di raccogliere di più. Nel complesso, però, il bottino è buono, soprattutto considerando che siamo una squadra ricostruita dall’inizio, con un progetto nuovo e diverse difficoltà affrontate. Le prestazioni sono cresciute in modo continuo e credo ci siano ancora margini di miglioramento, soprattutto nella capacità di adattarsi ai diversi contesti, come abbiamo dimostrato oggi su un campo difficile. Ora ci godiamo le feste, ringraziando una tifoseria che non è mai mancata, nemmeno nei momenti più complicati: questo finale è anche un riconoscimento per il sostegno della gente e della società. Poi ripartiremo subito, con un lavoro individuale già programmato, per farci trovare dal 4 gennaio ancora più competitivi e pronti a fare meglio.

DIEGO VERDINI (Vice allenatore Varese): Siamo riusciti a fare una prestazione tosta, mettendo in campo qualità e creando occasioni importanti, sbloccando la partita con un rigore nato da un ottimo inserimento di Tentoni. I ragazzi sono stati bravissimi e siamo molto contenti di chiudere prima della sosta con questi tre punti: nel finale c’è stata un po’ di apprensione, ma le situazioni sono state gestite bene e questo dimostra i passi avanti della squadra. È normale soffrire negli ultimi minuti, in passato ci ha penalizzato più mentalmente che tatticamente, mentre ora siamo più solidi. Chiudiamo il girone di andata a 30 punti ed è giusto fare un primo bilancio, sapendo però che la stagione è lunga: anche nei momenti difficili il gruppo ha continuato a lavorare e ora proveremo ad andare a prenderci tutto quello che potrà arrivare, rimandando i veri bilanci solo alla fine.

UMBERTO AGNELLI (giocatore Varese): Sono contentissimo dell’esordio, anche perché non giocavo da sei mesi a causa dell’infortunio, e partire così è senza dubbio la cosa migliore. La soddisfazione più grande resta però la vittoria: oggi abbiamo portato a casa tre punti davvero pesanti. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, mentre nella ripresa la Lavagnese è uscita di più per cercare di recuperare e abbiamo anche sofferto, ma ci sta quando gli avversari alzano l’intensità. Siamo stati bravi a reggere l’urto e a portare a casa la partita. L’impatto con Varese e con l’ambiente è stato molto caloroso, i tifosi si fanno sentire ed è una piazza importante, dove si può e si deve far bene. Chiudiamo l’anno nel migliore dei modi, ora ricarichiamo le energie e poi ripartiamo forte, perché il girone di ritorno sarà complicato: le squadre si conoscono e servirà restare sempre sul pezzo, allenarsi bene e dare il massimo, perché questa è la strada giusta.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

