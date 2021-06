I voti del Varese: Capelli ancora a segno, Balla fermato dalla traversa, Beak troppo molle

Anche nella gara di ritorno il Varese non riesce a dare il colpo di grazia al Saluzzo e si fa recuperare sull’1-1 nella ripresa senza riuscire a mettersi in tasca la posta piena. La colpa però è in buona parte dei biancorossi e di chi non riesce a dare concretezza all’attacco sprecando diverse occasioni da gol. Capelli e Balla i migliori, Beak, Dellavedova e Minaj invece non riescono a dare sostanza sotto porta.

PAGELLE

LASSI 6: Praticamente mai impegnato, termina la gara a guanti puliti. Può far poco sul gol

MAPELLI 6: Da terzino spinge anche con buona voglia. Nella ripresa si vede meno davanti

APRILE 6: Gara positiva, guida la difesa e per buona parte della gara amministra senza sudare troppo

PARPINEL 6: Come per il compagno di reparto, la difesa biancorossa oggi non deve fare molto

Aiolfi s.v.: Dentro nel finale, ma vede pochi palloni

QUITADAMO 6,5: Un’altra prestazione di grande spessore, oggi da terzino sinistro. Peccato essere stato fuori proprio nel momento del gol del Saluzzo

Sow 5,5: Dentro per dare forze e centimetri all’attacco, fa tanti falli e poca sostanza

BEAK 5,5: Ho sul destro almeno tre colpi per far male, li spreca tutti calciando con poca convinzione

GAZO 6,5: Prestazione di grande sostanza ma anche di buone geometri a centrocampo

CAPELLI 7: Ottavo gol stagionale, oggi facendo la mezzala. Si sta adattando in ogni ruolo che gli propone mister Rossi e riesce sempre a essere positivo

BALLA 6,5: Se gli altri il gol li sprecano, lui è sfortunato. Colpisce una traversa che avrebbe meritato altra sorte

MINAJ 6: Va via spesso in velocità ma gli manca precisione nell’assistenza ai compagni. Nella ripresa fa tanto ma concretizza poco

Mamah 5,5: Si vede poco o nulla, non riesce a dare l’apporto sperato. Si vede che gli manca il ritmo partita dopo aver giocato pochissimo negli ultimi mesi

DELLAVEDOVA 5,5: Oggi sarebbe stato il suo giorno: titolare e con una buona occasione per sbloccarsi. Gli manca sempre qualcosina per chiudere il cerchio

Nicastri 5,5: Parte con un paio di discese positive, poi non si vede più