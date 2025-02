Saluzzo – Varese in diretta

Giornata numero 28 per il Girone A di Serie D con il Varese che fa visita al Saluzzo. Per i biancorossi, dopo essere riusciti ad accorciare sulla capolista Bra, una trasferta insidiosa ma dalla quale cercare i tre punti per tenere aperta la striscia positiva e per rifarsi della sconfitta della gara di andata. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.

(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)