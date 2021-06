Scontro in via Matteotti a Maccagno

I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti a Maccagno con Pino e Veddasca, per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture.

È successo alle 16.30 in via Matteotti. I pompieri di Luino, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza i due veicoli e collaborato ai soccorsi.

Le due persone coinvolte sono un ragazzo di 26 e un uomo di 81 anni, stanno bene (codice verde).