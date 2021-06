Si “allarga” la movida a Varese: via Vetera e piazza Beccaria pedonali nelle sere del weekend

(Foto di repertorio)

A partire dalla sera di venerdì 11 giugno l’area pedonale del centro si allarga anche a via Vetera e piazza Beccaria, estendendo dunque lo spazio per chi frequenta durante la sera le vie del centro.

L’ordinanza firmata oggi, 9 giugno 2021, prevede che da questo weekend tutti i venerdì e sabato sera dalle 20 all’una di notte via Vetera e piazza Beccaria siano chiuse al traffico, diventando così pedonali come il resto del centro storico.

«La vaccinazione a Varese procede spedita e anche l’adesione dei giovani è fino ad ora molto alta – dice la vicesindaca Ivana Perusin – Con l’arrivo della bella stagione e lo spostamento dell’orario del coprifuoco vogliamo però dare ancora più spazio ai ragazzi per muoversi in maggiore sicurezza lungo le vie del centro. Per questo adottiamo di nuovo l’iniziativa già sperimentata l’estate scorsa di pedonalizzare via Vetera e piazza Beccaria, che diventeranno così il prolungamento dell’area pedonale del centro storico. Una misura pensata anche in sinergia con i commercianti, per una movida più sicura».

L’allargamento del centro pedonale nelle sere del fine settimana non limiterà i controlli: «Durante il weekend – spiega infatti il nuovo assessore alla polizia locale Raffaele Catalano – saranno intensificati anche i servizi di controllo del territorio delle vie del centro, con finalità preventive».