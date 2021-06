Simone Pintori lascia il consiglio comunale di Sesto Calende

Simone Pintori rassegna le dimissioni e dopo tanti anni lascia il consiglio comunale di Sesto Calende. Una notizia da tempo nell’aria, fin da quando lo stesso consigliere di Noi Sestesi e primo consigliere del console onorario di Treviso, parlando del proprio percorso nel mondo delle relazioni internazionali, aveva preannunciato l’incompatibilità tra la carica comunale ed eventuali nuove posizioni nel mondo della diplomazia.

Queste le parole con cui Pintori ha comunicato le dimissioni al sindaco Giovanni Buzzi e il resto del consiglio di Sesto Calende:

«La motivazione che mi porta a questa decisione, è esclusivamente legata ad un percorso diplomatico per il quale sono candidato e per il quale sono in essere verifiche di idoneità. Nel momento in cui questa carica dovesse essermi conferita, la stessa carica elettiva di Consigliere Comunale risulterebbe incompatibile».

«Non nascondo – sottolinea Pintori – una forte commozione nello scrivere queste righe, soprattutto pensando al lavoro svolto nei dodici anni passati e con la certezza di averlo fatto con passione per la Città di Sesto Calende che mi ha adottato nel lontano 2008. L’impegno, la coerenza, l’umiltà, il rispetto e la dedizione profusa hanno certo contribuito a permettermi di provare a percorrere nuove esperienze amministrative e per questo è doveroso ringraziare tutti coloro che mi sono sempre stati a fianco, sapendomi consigliare e guidare nella mia esperienza sestese, sia all’interno del Palazzo Comunale, sia negli Enti Superiori, che tra la società civile, religiosa e militare; senza però dimenticare gli operatori del settore sportivo, scolastico, economico, associativo, culturale, sociale e turistico e ai soprannominati “Pazzi Visionari” del Comune Europeo dello Sport, che mi hanno aiutato con determinazione a raggiungere importanti obiettivi; anche nei momenti delle scelte difficili come dimostrato dall’ex Consigliera Comunale Danila De Candido e dall’ex Assessore Nicolò Gri prima e dal Capogruppo di Noi Sestesi Angela Menin dopo».

«Auguro all’attuale Sindaco Giovanni Buzzi di saper trovare la strada più serena possibile per raggiungere gli obiettivi che negli anni e nel programma elettorale del 2019 ho sottoscritto e appoggiato – conclude l’ormai ex amministratore -. A tutti gli attori dell’Amministrazione Comunale e ai colleghi delle opposizioni auguro un rinnovato rapporto di rispetto e coerenza di pensiero e del vivere civile, avendo come unico obiettivo il bene e la crescita di Sesto Calende e dei Sestesi tutti e non fermarsi alla sola propria visione ideologica o personalistica; perché anche nelle visioni differenti, ci può essere un punto di crescita utile per il nostro lavoro da Amministratori Pubblici. Infine, mando un abbraccio forte a tutti i dipendenti comunali che in questi anni ho avuto l’onore di conoscere. Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, auguro buona fortuna a tutti per il futuro Sestese».