Il sindaco di Solbiate Arno saluta e loda gli studenti di 5^ elementare

I bambini dell’ultimo anno della scuola primaria Manzoni di Solbiate Arno (Istituto Comprensivo Galvaligi) hanno ricevuto nella mattinata di lunedì 7 giugno il saluto del sindaco, Oreste Battiston che li ha ringraziati per il “sacrificio molto alto” compiuto per contribuire al contenimento della pandemia e anche per le grandi energie che sono stati in grado di tirar fuori per continuare comunque a studiare e arrivare in fondo al percorso delle elementari, pronti per una nuova avventura alle scuole medie.

Di seguito il saluto del primo cittadini ai bambini.

