Sorrisi e stupore a Luino per Alessandro che ha attraversato il lago Maggiore in Vespa

L’impresa di Alessandro Pozzi è riuscita: è partito questa mattina (domenica) da Cannero a bordo della sua Vespa 125 del 1959, collegata ad un classico pattìno della riviera romagnola, ed è sbarcato a Luino accolto da una discreta folla e dalle vespe dei club di appassionati che hanno voluto salutare Alessandro in piazza Libertà.

Galleria fotografica La traversata del lago Maggiore in Vespa di Alessandro Pozzi 4 di 16

A benedire la partenza era presente l’attore Maurizio Albè che interpreta il Carmelo de “I Legnanesi”. Una volta partito è stato seguito da alcune imbarcazioni che hanno fornito assistenza. All’arrivo tanti luinesi hanno salutato la curiosa avventura dello jeraghese.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus per il sostegno alla ricerca scientifica contro il linfoma pediatrico e per il Day Center onco-ematologico pediatrico dell’ospedale di Varese, per assicurare le migliori cure possibili ai piccoli pazienti in lotta contro queste malattie.

Il mezzo scelto da Alessandro è una Vespa Peraspera alloggiata su un pattino da salvataggio che, grazie a un meccanismo composto da pale, puleggie e cinghie, consente di dare forza motrice alla struttura per poter compiere la traversata. Si tratta di un unicum perché l’unione tra Vespa e pattino ha generato la nascita di un vero e proprio natante omologato dalle Autorità di navigazione, unico e originale.

L’iniziativa è stata supportata da vari club di vespisti e la nostra Ilaria Notari ha seguito l’impresa di Alessandro seguendolo su una barca insieme a Massimiliano Termini, volto noto tra Vespa club di Friuli e Veneto. L’iniziativa è stata sponsorizzata anche dall’azienda che produce caschi Givi e da Milan Duck Store (tre paperelle di gomma hanno fatto la traversata con Alessandro).