Stagno di Angera, le associazioni ambientaliste del Verbano: “Pronti a collaborare con il Comune”

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Gio (Gruppo Insubrico di Ornitologia), Legambiente, Lipu e Tutela Anfibi Basso Verbano in merito alla Palude Bruschera di Angera:

Raccolta la segnalazione relativa alla gestione inappropriata dello stagno didattico alla Palude Bruschera di Angera, Gruppo Insubrico di Ornitologia, Legambiente, LIPU e Tutela Anfibi Basso

Verbano sottolineano l’importanza del sito.

Lo stagno è un biglietto da visita per i fruitori dell’area naturale e come tale ricopre un’importanza educativa per tutti i visitatori della Palude. Inoltre, un luogo dedicato alla didattica deve essere

gestito in modo opportuno poiché rappresenta un modello di insegnamento per bambini e famiglie.

Dichiarazioni dei rappresentanti delle associazioni:

Walter Guenzani, presidente del Gruppo Insubrico di Ornitologia dichiara: “L’educazione ambientale è il mezzo per portare la conoscenza delle ricerche scientifiche ai cittadini e la Palude

Bruschera merita di essere un laboratorio di ricerca a cielo aperto. Da anni il Comune è a conoscenza della nostra disponibilità a collaborare.”

Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese aggiunge “Pensare globalmente e agire è da sempre il nostro motto, pertanto riteniamo che sia fondamentale che la tutela dell’ambiente parta in primis dal nostro territorio attraverso azioni concrete.”

Il delegato della sezione di Gallarate della LIPU, Costante Cavallaro sottolinea: “Il rispetto e la tutela della biodiversità passano anche dalla cura dei luoghi dedicati alla didattica. Serve un

nuovo approccio alla fruizione delle aree protette per trasmettere una cultura ecologista dall’impatto positivo.”

Francesco Lillo, presidente dell’associazione Tutela Anfibi Basso Verbano, rilancia: “Come Associazione che opera sul territorio saremmo lieti di mettere a disposizione la nostra esperienza e

le nostre risorse adottando lo stagno e provvedendo gratuitamente alla sua manutenzione, oltre che a incentivarne la fruizione sviluppando progetti di educazione ambientale che abbiano lo stagno stesso come punto focale.”