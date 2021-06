Stranieri in attesa di regolarizzazione: “Pago i contributi ma non posso prenotare il vaccino”

«La campagna vaccinale in Lombardia esclude gli stranieri regolarmente assunti ma ancora in attesa di essere regolarizzati». Il legnanese Arsenio Spadoni sta lottando contro «un muro di gomma» per prenotare la dose di vaccino alla colf che ha assunto regolarmente. Da un anno attende di essere contattato dalla Prefettura per la domanda di emersione, nota come “sanatoria” Bellanova, presentata «allegando tutti i documenti richiesti e pagando quanto previsto dalla legge» per regolarizzare la collaboratrice domestica, alla quale ogni tre mesi versa i contributi all’Inps. Eppure questo non basta per avere accesso al vaccino.

Dopo diversi tentativi, rimbalzando da un ufficio all’altro, è riuscito a farle ottenere il codice STP (documento che dovrebbe sostituire il codice fiscale ndr) ma anche con questo numero non è stato possibile effettuare la prenotazione: «Ci siamo rivolti all’Asst, all’Asl, al medico di base, alla Regione, le abbiamo provate tutte ma non abbiamo mai ottenuto risposta», denuncia il legnanese che ha scritto una lunga lettera all’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, chiedendo un cambio di rotta.

«In questo mese e mezzo di tentativi ci siamo mossi con pazienza e nel rispetto di tutte le regole, anche di quelle di una burocrazia assurda. Sinceramente – è l’amara conclusione del cittadino – , a questo punto, non possiamo che sentirci doppiamente presi in giro, prima dallo Stato, per l’anno di attesa per le pratiche di regolarizzazione, e poi dalla Regione Lombardia».

Il problema segnalato dal lettore riguarda migliaia di stranieri in attesa di permesso di soggiorno in Lombardia che non riescono a prenotare il vaccino. L’ostacolo principale sarebbe da ricondurre al codice temporaneo attribuito dal sistema sanitario ma non riconosciuto dal portale di Poste Italiane. Proprio per sollecitare la risoluzione di questo problema, nella giornata di oggi, 8 giugno, il consigliere Michele Usuelli di Più Europa-Radicali, ha presentato un’interrogazione sollevando il tema dell’accesso al vaccino negato agli stranieri. Il consigliere ha chiesto di dare a Poste Italiane il mandato per risolvere il problema, oltre a campagne di informazione e sportelli ad hoc sul territorio.

Di seguito la lettera integrale inviata da Arsenio Spadoni all’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.