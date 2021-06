Tito Olivato torna in libreria con “p.s. Tre Poni Verdi”, presentazione da Boragno

Il professor Tito Olivato torna in libreria con un nuovo romanzo dal titolo “p.s. Tre Poni Verdi”, Il libro racconta di un ragazzo alle prese con un post scriptum enigmatico, una villa del varesotto chiusa da tempo, Giuseppe Verdi e i suoi amori e una redazione giornalistica pronta a svelarne i segreti.

L’appuntamento per la presentazione con l’autore è previsto per mercoledì 16 giugno in Galleria Boragno (nella corte della storica libreria Bustolibri.com di via Milano) alle 20,45. Al pianoforte il maestro Loriano Blasutta, che eseguirà arie di Giuseppe Verdi, modera lo scrittore Mariano Sinisi.

LA TRAMA

Tanti gli enigmi che si presenteranno all’interno di una villa del varesotto di cui si è voluto conservare l’anonimato e con un senhal, sarà chiamata Bersò, a motivo del generoso pergolato di glicine. Attraverso la stesura di un libro per regalarlo alla nonna Lumilla, il giovane Jacob si metterà sulle tracce della Bersò e scoprirà gli amori, i tradimenti, le sofferenze e le gioie che la villa ha conservato per numerosi decenni, che hanno coinvolto anche Giuseppe Verdi, la moglie Strepponi e la rivale Stolz. Dovrà fare presto a scrivere tutto il testo e a sciogliere l’enigma scritto in una forse fantomatica lettera della Strepponi “ps tre poni verdi” (poni senza ipsilon), perché la nonna, l’ultima e l’unica testimone della realtà presente in villa Bersò, è molto malata.