“Totale incuria al parco di Moriggia, urgente la messa in sicurezza”

«Il parco di Moriggia è in condizioni di totale incuria, siamo certi che anche questo sarà previsto nel bando del Dicembre del 2019, ma è urgente metterlo in sicurezza». Lo chiede Margherita Silvestrini, la candidata del centrosinistra che sabato – con il tour dei rioni – ha toccato il centro e appunto il quartiere Moriggia.

Silvestrini – con Giovanni Pignataro e Anna Zambon – ha visitato il parco del rione, registrando diverse criticità per la messa in sicurezza, soprattutto per i bambini del quartiere che lo animano.

«Mettere al primo posto la sicurezza del parco e di chi lo frequenta, soprattutto i bambini, è una priorità» dice la candidata del centrosinistra. «Per il quartiere questo è l’unico spazio verde a disposizione: ci sono molti rischi, dobbiamo restituirlo a questo rione e consentire che possa essere vissuto in totale sicurezza, magari inserendo – come suggerito da diversi abitanti del quartiere – eventi e piccole iniziative per agevolare l’incontro e la socialità».

Di qui il sollecito all’amministrazione, anche «siamo certi che anche questo sarà previsto nel bando del Dicembre del 2019». Il riferimento è alla polemica di settimana scorsa sul parco Arcobaleno di Cascinetta: Silvestrini ha fatto notare alcune criticità (in parte dipendenti dal Comune, in parte legate ad Aler che gestisce le attigue case popolari) e l’amministrazione comunale ha risposto ribadendo che l’intervento è comunque già previsto.

Nel weekend il tour di Silvestrini ha toccato anche il centro città, con un corteo di magliette blu.