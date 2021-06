A Tradate riparte il cantiere dell’ex convento di via Crocifisso, un progetto fermo da anni

Si è aperto ieri mattina il cantiere per la messa in sicurezza di un’ala pericolante dell’ex convento di via Crocifisso, a Tradate, passaggio che prelude all’intervento di recupero dell’edificio.

Si tratta di un progetto di cui si parla da quasi vent’anni e che aveva già ottenuto sotto l’amministrazione di Laura Cavalotti un contributo da parte del ministero delle finanze di oltre 400mila euro. Il progetto partito nel 2016 non era arrivato a conclusione e l’edificio in questi anni ha subito ulteriori danneggiamenti, soprattutto per le infiltrazioni di acqua e neve dal tetto in gran parte crollato che hanno provocato il cedimento di una parte dell’ala destra, la caduta dell’intonaco in diversi punti e il crollo di una scala.

L’ex convento dei Padri Serviti è uno degli edifici più antichi di Tradate, ma in 250 anni – da quando nel 1770 venne abbandonato dai religiosi che l’avevano in gestione – ha subito trasformazioni e traversie che lo hanno ridotto in uno stato di degrado piuttosto evidente. Dopo l’acquisizione da parte del Comune di Tradate, nel 2005, nessun progetto è riuscito a decollare e lo stabile, che ha nel tempo ospitato famiglie, attività commerciali e anche un’officina meccanica, è da anni vuoto e abbandonato all’azione del tempo e delle intemperie.

La demolizione delle parti pericolanti che ha preso il via ieri lascia ben sperare. Il Comune ha definito un primo lotto di lavori per la messa in sicurezza delle parti pericolanti e della parte di stabile che si affaccia su via Crocifisso.

Il lavori per la realizzazione del primo lotto dovrebbero durare circa 6 mesi.