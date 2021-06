Tricolori Master a Corgeno, quattro ori per il club padrone di casa

Profeti in patria, gli atleti della Canottieri Corgeno: nei Campionati Italiani Master – il massimo appuntamento nazionali per amatori del remo – la società padrona di casa è quella che ha colto il maggior numero di ori tra i club della provincia di Varese.

Ben quattro gli “scudetti” conquistati da Corgeno che ha fatto meglio delle due tradizionali “corazzate”, ovvero la Canottieri Varese (tre titoli) e la Canottieri Gavirate (due) mentre anche la Canottieri Ispra ha potuto festeggiare un oro master. A livello complessivo, il medagliere è stato vinto da una formazione siciliana, il Telimar di Palermo con sei ori ai quali si sono aggiunti un argento e cinque bronzi; a seguire la SC Caprera di Torino con cinque vittorie e un totale di 14 medaglie tutte al femminile. Corgeno, con i suoi quattro ori (foto in alto il “4 con” / C. Cecchin), cui si aggiungono due argenti e un bronzo, è stata la terza società più titolata.

Una soddisfazione agonistica, quella per la Corgeno, che affianca l’ottimo lavoro a livello organizzativo: sono stati quasi 850 gli atleti scesi in acqua in due giorni in rappresentanza di ben 93 società arrivate da tutta Italia sul lago di Comabbio. Un bacino che è stato allestito con attrezzature di alto profilo, così da consolidare un polo remiero provinciale che vanta anche sui campi di regata della Schiranna e di Gavirate e di altre realtà (basti pensare al coastal rowing di Luino) che hanno portato Varese a essere un polo d’attrazione internazionale per queste discipline.

«La felicità dei partecipanti è la nostra soddisfazione più grande – ha detto il presidente della Canottieri Corgeno, Giovanni Marchettini, al termine della manifestazione tricolore – Abbiamo voluto fortemente questo evento, curando ogni minimo dettaglio. Per il territorio è stata una nuova invasione, presenze preziose che segnano la ripartenza. L’auspicio è che questa prima volta avvii un nuovo ciclo di eventi pure per i master sui laghi locali».

L’italiano master è soltanto una delle grandi manifestazioni remiere previste sul territorio in questo 2021: tra poco toccherà di nuovo alla Schiranna con il Festival dei Giovani mentre a settembre Corgeno sarà ancora tricolore. In quella occasione però spazio agli specialisti del “sedile fisso” che per l’ennesima volta assegnerà i titoli italiani a Vergiate.