Un convegno internazionale sulle città del futuro

Rendere le città più inclusive, sicure e sostenibili: è l’obiettivo numero 11 dei 17 goal che l’Agenda 2030 dell’Onu si prefigge di mettere a segno. E proprio su questo versante è impegnata la LIUC – Università Cattaneo che, in collaborazione con UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, ha istituito ExSUF, il Centro di Eccellenza sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities .

La sfida per l’Ateneo è aperta: tra le prime azioni c’è l’organizzazione del convegno “Financing the city of the future: UNECE and LIUC launch the new Centre ExSUF”, giovedì 24 giugno 2021, alle ore 14 (CET) in diretta streaming su Il Sole 24Ore, media partner dell’evento.

Un evento internazionale a cui sono stati invitati rappresentanti del Centro, delegati delle Nazioni Unite, esponenti del mondo economico e finanziario e numerose persone di spicco tra cui: Olga Algayerova (UNECE Executive Secretary e United Nations Under – Secretary General), Norman Foster (Architetto, Founder and Executive Chairman Foster + Partners and President Norman Foster Foundation), Federico Visconti (Rettore LIUC – Università Cattaneo), Fabio Tamburini (Direttore Il Sole 24Ore), Laia Bonnet Rull, (Deputy Mayor of Digital Transition and International Relations – Barcelona) Roberta Cocco (Assessora alla Trasformazione digitale del Comune di Milano), Stefano De Capitani (Presidente Municipia, Gruppo Engineering), Giulio De Carli (Direttore Scientifico DomusAir), Leigh Harrison (Global Head – Macquarie Infrastructure and Real Assets), Paola Deda (Direttore Forests, Land and Housing Division, UNECE), Mauro Pastore (Direttore Generale Iccrea Banca), Salvatore Rossi (Presidente Tim).

Tra gli esponenti del Centro di Eccellenza sulla finanza sostenibile, Anna Gervasoni, (Professore Ordinario di Corporate Finance alla LIUC e Presidente del Centro ExSUF) e Giampiero Bambagioni, (Vicepresidente United 4 Smart Sustainable Cities ).

Modera l’incontro, in diretta online in italiano e in inglese, la giornalista de Il Sole 24Ore Laura Serafini.

Nel corso del convegno verrà annunciata la nascita di un portale multilingue, un punto di riferimento operativo, un servizio, per i funzionari governativi, i ricercatori e i giovani studenti di ogni Paese con materiale informativo e casi di studio utili alla realizzazione delle nuove città “intelligenti”.

Per informazioni: info.exsuf@liuc.it