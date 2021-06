Vaccinazioni in azienda rinviate, un “rifugio” per mamme e bambini e la festa della birra nel podcast del 17 giugno

Le principali notizie di giovedì 17 giugno

Slitta probabilmente di una settimana l’apertura di linee vaccinali dedicate al mondo delle aziende. Sarebbe dovuta iniziare venerdì 18 giugno, a Malpensafiere la sperimentazione per testare il modello di chiamata del mondo economico. A causa del problema di Astrazeneca il programma ha subìto un ritardo. Lo stop imposto venerdì scorso dal Ministero della Salute ai richiami del mondo scolastico per gli under 60, ha richiesto di riprogrammare tutte le agende. Da qui lo stop momentaneo alla novità, così come alla campagna in procinto di partire destinata agli homeless d’intesa con le associazioni di volontariato che seguono povertà e disagio.

Salgono a 14 i casi legati al focolaio Covid nella palestra di Milano. È questo l’esito dei tamponi effettuati sul personale e sui frequentatori della palestra che erano entrati in contatto con i primi casi rilevati. Dalle indagini sono risultate altre due persone positive al SARS-CoV-2 per le quali è stato chiesto il sequenziamento. Dei 14 positivi, 5 sono di variante “ex indiana”, 9 sono ancora in fase di analisi da parte dei laboratori incaricati.

Una casa della nutrice all’ospedale Del Ponte di Varese per tutelare madri e bimbi in pericolo. La collaborazione tra la Procura della Repubblica del Tribunale di Varese e l’Asst Sette Laghi crea un nuovo servizio per contrastare la violenza di genere. Il centro per l’assistenza e la protezione delle vittime di violenza, aprirà il prossimo 14 settembre nell’edificio collocato a lato dell’ingresso dell’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese e sarà una struttura unica di accoglienza e gestione per donne, bambini, soggetti fragili e vulnerabili . Un luogo che fa parte dell’ospedale a cui sarà più semplice rivolgersi e dove trovare personale specializzato in grado di coinvolgere mediatori culturali in caso di vittima straniera, servizi sociali e magistrati della Procura per i minorenni di Milano.

Quattro giorni dedicati alla grande birra artigianale italiana. Da giovedì 17 a domenica 20 giugno l’area feste della Schiranna ospita il quarto “Varese Beer Festival”, una delle prime manifestazioni di questo genere in Italia dopo la fine delle restrizioni degli scorsi mesi ma anche uno dei primi eventi ricreativi in città. Nove gli stand presenti ma saranno rappresentati una ventina di produttori; un centinaio le birre a disposizione di appassionati e curiosi. I partecipanti saranno tenuti a rispettare alcune norme anti-covid a partire dall’avere un posto a sedere per poter gustare la birra.

Ed ora lo sport

È stato presentato al palasport di Masnago il nuovo tecnico della Openjobmetis, Adriano Vertemati. Milanese d’origine, Vertemati ha iniziato giovanissimo ad allenare e, come ha spiegato, è cresciuto con il mito delle grandi squadre lombarde. Per questo ha subito accettato con entusiasmo l’offerta di Varese. Ai microfoni di VareseNews, il coach spiega le tempistiche con cui verrà costruita la nuova squadra

