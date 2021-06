Venerdì a Ternate i funerali di Franco Marini

I funerali di Francesco Marini, storico coordinatore del Cral Whirlpool, si terranno venerdì 4 giugno alle ore 10 e 30 nella chiesa parrocchiale di Ternate. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del S. Rosario alle ore 10.

Francesco Marini era una persona molto conosciuta e amata dalla comunità dei lavoratori, e non solo, della Whirlpool dove per anni aveva coordinato il circolo ricreativo. Aveva una grande passione per la fotografia e un’attenzione particolare verso il prossimo. Sono infatti tante le iniziative di solidarietà che marini ha messo in campo negli anni.