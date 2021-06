Verdi Città di Varese a sostegno delle ricandidatura di Davide Galimberti

Così come in molte altre città della Provincia, anche a Varese i Verdi – Europa Verde saranno presenti con il proprio simbolo e una lista autonoma, in coerenza alla linea nazionale, per sostenere la riconferma di Davide Galimberti a Sindaco nelle prossime elezioni amministrative.

La scelta inaugura l’esperienza di Europa Verde anche nella nostra città, così da dare ampio spazio alle tematiche della sostenibilità e della transizione ecologica, in armonia con le iniziative adottate a livello europeo. In tal modo il Sindaco Galimberti potrà contare su un vasto schieramento di forze politiche e movimenti plurali, che renderà più incisiva l’azione di governo per i prossimi cinque anni, in continuità con il cambiamento ed il rinnovamento intrapresi nel mandato appena trascorso.

I Verdi Città di Varese proseguiranno inoltre l’attività di collaborazione e di approfondimento di molte tematiche con la Lista Progetto Concittadino 2021, presente nella stessa coalizione, e con la quale hanno compiuto un percorso fruttuoso e basato su intenti e obiettivi comuni: essi continueranno a essere condivisi e oggetto di collaborazione nell’interesse della cittadinanza.